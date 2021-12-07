Ритейл-саммит RAU Summit 2021: спикеры и полная программа

9 декабря в КВЦ Парковый состоится IX ритейл-саммит RAU Summit 2021 – ежегодное итоговое событие года для владельцев и топ-менеджеров сферы розничной торговли и девелопмента.

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Главная тема саммита – "Курс на инновации и клиентский опыт". Среди спикеров деловой программы – первые лица компаний: "Эпицентр К", "Планета Кино", 46 Parallel Wine Group, Inkerman Ukraine, MOYO, USUPSO Ukraine, Kasta.ua, BERTA Group, LPP Ukraine, SES imagotag, Fondy, robota.ua, Sayenko Kharenko, Cushman & Wakefield в Украине и т.д.

Темы сессий RAU Summit 2021 формировались, основываясь на актуальных запросах сферы ритейла и торговой недвижимости:

● Итоги года и ключевые тенденции в ритейле и торговой недвижимости.

● Стратегия на 2022 год: масштабирование, диджитализация, маркетинг.

● Создание собственной эко-системы или cooperation и coopetition.

● Ритейлеры и девелоперы: переосмысление взаимодействия.

● Цифровая трансформация бизнеса: влияние на компанию и управление.

● Изменения в лояльности потребителей во время пандемии. Превышать ожидания: сервисы, гибкость, технологии.

● Объединение розничной торговли и инноваций, чтобы оставаться на шаг впереди.

● Инновации для ритейла на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

● Возможности для торговой недвижимости в свете новых тенденций.

Среди спикеров:

● Александр Бережанский, основатель и CEO BERTA group.

● Анна Горкун, собственница и CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО "Inkerman Ukraine".

● Дмитрий Деркач, совладелец сети "Планета Кино", Pumpidup, IWIS.

● Марианна Самсонова, CEO и Co-founder USUPSO Ukraine и O!Some.

● Валентин Ивакин, генеральный директор MOYO.

● Ростислав Кисиль, основатель и президент Meest.

● Ярема Ивахив, General manager LPP Ukraine.

● Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group.

● Наталия Кравец, коммерческий директор Dragon Capital Property Management.

● Ирина Поварчук, генеральный директор DCH Infrastructure & Real Estate (ТРЦ "Караван").

● Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ Respublika Park.

● Рената Якубчениене, генеральный директор БЦ и ТРЦ Retroville.

● Дарья Завадская, коммерческий директор ТРЦ Ocean Plaza и др.

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"Весь 2021 год ритейл и девелопмент не стоял на месте. Мы искали более эффективные бизнес-модели и новые ниши, пробовали себя в необычных форматах. Наша сфера одна из первых трансформировалась и начала внедрять новые технологии в ответ на вызовы времени. Вот почему 9-й RAU Summit посвящен инновациям, клиентскому опыту и трансформациям", – комментирует Глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Партнеры события: Budhouse Group, Linden Luxury Residences, логистический партнер – "Нова Пошта", Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, ТММ-Юкрейн, "Крайна" и др.

Детальнее о событии

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Контактное лицо по вопросам регистрации:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / [email protected])

По вопросам партнерства:

Юлия Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / [email protected])

Анна Куприенко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / [email protected])