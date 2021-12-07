RU
RU
Розділи
Матеріали
Економіка Новини компаній

Рітейл-саміт RAU Summit 2021: спікери та повна програма

1217

9 грудня у КВЦ Парковий відбудеться IX рітейл-саміт RAU Summit 2021 – щорічна підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів сфери роздрібної торгівлі та девелопменту.

Головна тема саміту – "Курс на інновації та клієнтський досвід". Серед спікерів ділової програми – перші особи компаній: "Епіцентр К", "Планета Кіно", 46 Parallel Wine Group, Inkerman Ukraine, MOYO, USUPSO Ukraine, Kasta.ua, BERTA group, LPP Ukraine, SES imagotag, Fondy, robota.ua, Sayenko Kharenko, Cushman & Wakefield в Україні та ін.

Теми сесій RAU Summit 2021 формувались, основуючись на актуальних запитах сфери рітейлу та торговельної нерухомості:

● Підсумки року та ключові тенденції в рітейлі та торговельній нерухомості.

● Стратегія на 2022 рік: масштабування, діджиталізація, маркетинг.

● Створення власної еко-системи чи cooperation та coopetition.

● Рітейлери та девелопери: переосмислення взаємодії.

● Цифрова трансформація бізнесу: вплив на організацію та управління.

● Зміни в лояльності споживачів під час пандемії. Перевищувати очікування: сервіси, гнучкість, технології.

● Об’єднання роздрібної торгівлі та інновацій, щоб залишатися на крок попереду.

● Інновації для рітейлу на основі технологій комп’ютерного зору і штучного інтелекту.

● Можливості для торговельної нерухомості у світлі нових тенденцій.

Серед спікерів:

Олександр Бережанський, засновник та CEO BERTA group.

Анна Горкун, власниця та CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО "Inkerman Ukraine".

Дмитро Деркач, співвласник "Планета Кіно", Pumpidup, IWIS.

Маріанна Самсонова, CEO та Co-founder USUPSO Ukraine та O!Some.

Валентин Івакін, генеральний директор MOYO.

Ростислав Кісіль, засновник та президент групи компаній Meest.

Ярема Івахів, General manager LPP Ukraine.

Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group.

Наталія Кравець, комерційний директор Dragon Capital Property Management.

Ірина Поварчук, генеральний директор DCH Infrastructure & Real Estate (ТРЦ "Караван").

Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park.

Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville.

Дар’я Завадська, комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza та ін.

Дивитися повний список спікерів

"Увесь 2021 рік рітейл та девелопмент не стояв на місці. Ми шукали більш ефективні бізнес-моделі та нові ніші, пробували себе у незвичних форматах. Наша сфера одна із перших трансформувалась й почала запроваджувати нові технології у відповідь на виклики часу. Ось чому 9-й RAU Summit присвячений іноваціям, клієнтському досвіду та трансформаціям", – коментує Голова правління Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

Партнери заходу: Budhouse Group, Linden Luxury Residences, логістичний партнер – Нова Пошта, Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, ТММ-Юкрейн, "Крайна" та інші.

Детальніше про захід

Купити квиток

Контактна особа з питань реєстрації:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / [email protected])

З питань партнерства:

Юлія Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / [email protected])

Анна Купрієнко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / [email protected])