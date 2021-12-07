Рітейл-саміт RAU Summit 2021: спікери та повна програма
9 грудня у КВЦ Парковий відбудеться IX рітейл-саміт RAU Summit 2021 – щорічна підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів сфери роздрібної торгівлі та девелопменту.
Головна тема саміту – "Курс на інновації та клієнтський досвід". Серед спікерів ділової програми – перші особи компаній: "Епіцентр К", "Планета Кіно", 46 Parallel Wine Group, Inkerman Ukraine, MOYO, USUPSO Ukraine, Kasta.ua, BERTA group, LPP Ukraine, SES imagotag, Fondy, robota.ua, Sayenko Kharenko, Cushman & Wakefield в Україні та ін.
Теми сесій RAU Summit 2021 формувались, основуючись на актуальних запитах сфери рітейлу та торговельної нерухомості:
● Підсумки року та ключові тенденції в рітейлі та торговельній нерухомості.
● Стратегія на 2022 рік: масштабування, діджиталізація, маркетинг.
● Створення власної еко-системи чи cooperation та coopetition.
● Рітейлери та девелопери: переосмислення взаємодії.
● Цифрова трансформація бізнесу: вплив на організацію та управління.
● Зміни в лояльності споживачів під час пандемії. Перевищувати очікування: сервіси, гнучкість, технології.
● Об’єднання роздрібної торгівлі та інновацій, щоб залишатися на крок попереду.
● Інновації для рітейлу на основі технологій комп’ютерного зору і штучного інтелекту.
● Можливості для торговельної нерухомості у світлі нових тенденцій.
Серед спікерів:
● Олександр Бережанський, засновник та CEO BERTA group.
● Анна Горкун, власниця та CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО "Inkerman Ukraine".
● Дмитро Деркач, співвласник "Планета Кіно", Pumpidup, IWIS.
● Маріанна Самсонова, CEO та Co-founder USUPSO Ukraine та O!Some.
● Валентин Івакін, генеральний директор MOYO.
● Ростислав Кісіль, засновник та президент групи компаній Meest.
● Ярема Івахів, General manager LPP Ukraine.
● Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group.
● Наталія Кравець, комерційний директор Dragon Capital Property Management.
● Ірина Поварчук, генеральний директор DCH Infrastructure & Real Estate (ТРЦ "Караван").
● Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park.
● Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville.
● Дар’я Завадська, комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza та ін.
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"Увесь 2021 рік рітейл та девелопмент не стояв на місці. Ми шукали більш ефективні бізнес-моделі та нові ніші, пробували себе у незвичних форматах. Наша сфера одна із перших трансформувалась й почала запроваджувати нові технології у відповідь на виклики часу. Ось чому 9-й RAU Summit присвячений іноваціям, клієнтському досвіду та трансформаціям", – коментує Голова правління Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.
Партнери заходу: Budhouse Group, Linden Luxury Residences, логістичний партнер – Нова Пошта, Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, ТММ-Юкрейн, "Крайна" та інші.
Контактна особа з питань реєстрації:
Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / [email protected])
З питань партнерства:
Юлія Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / [email protected])
Анна Купрієнко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / [email protected])