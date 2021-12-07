Рітейл-саміт RAU Summit 2021: спікери та повна програма

9 грудня у КВЦ Парковий відбудеться IX рітейл-саміт RAU Summit 2021 – щорічна підсумкова подія року для власників та топ-менеджерів сфери роздрібної торгівлі та девелопменту.

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Головна тема саміту – "Курс на інновації та клієнтський досвід". Серед спікерів ділової програми – перші особи компаній: "Епіцентр К", "Планета Кіно", 46 Parallel Wine Group, Inkerman Ukraine, MOYO, USUPSO Ukraine, Kasta.ua, BERTA group, LPP Ukraine, SES imagotag, Fondy, robota.ua, Sayenko Kharenko, Cushman & Wakefield в Україні та ін.

Теми сесій RAU Summit 2021 формувались, основуючись на актуальних запитах сфери рітейлу та торговельної нерухомості:

● Підсумки року та ключові тенденції в рітейлі та торговельній нерухомості.

● Стратегія на 2022 рік: масштабування, діджиталізація, маркетинг.

● Створення власної еко-системи чи cooperation та coopetition.

● Рітейлери та девелопери: переосмислення взаємодії.

● Цифрова трансформація бізнесу: вплив на організацію та управління.

● Зміни в лояльності споживачів під час пандемії. Перевищувати очікування: сервіси, гнучкість, технології.

● Об’єднання роздрібної торгівлі та інновацій, щоб залишатися на крок попереду.

● Інновації для рітейлу на основі технологій комп’ютерного зору і штучного інтелекту.

● Можливості для торговельної нерухомості у світлі нових тенденцій.

Серед спікерів:

● Олександр Бережанський, засновник та CEO BERTA group.

● Анна Горкун, власниця та CEO 46 Parallel Wine Group, СЕО "Inkerman Ukraine".

● Дмитро Деркач, співвласник "Планета Кіно", Pumpidup, IWIS.

● Маріанна Самсонова, CEO та Co-founder USUPSO Ukraine та O!Some.

● Валентин Івакін, генеральний директор MOYO.

● Ростислав Кісіль, засновник та президент групи компаній Meest.

● Ярема Івахів, General manager LPP Ukraine.

● Максим Гаврюшин, операційний директор Budhouse Group.

● Наталія Кравець, комерційний директор Dragon Capital Property Management.

● Ірина Поварчук, генеральний директор DCH Infrastructure & Real Estate (ТРЦ "Караван").

● Юлія Щаслива, генеральний директор ТРЦ Respublika Park.

● Рената Якубченієне, генеральний директор БЦ і ТРЦ Retroville.

● Дар’я Завадська, комерційний директор ТРЦ Ocean Plaza та ін.

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"Увесь 2021 рік рітейл та девелопмент не стояв на місці. Ми шукали більш ефективні бізнес-моделі та нові ніші, пробували себе у незвичних форматах. Наша сфера одна із перших трансформувалась й почала запроваджувати нові технології у відповідь на виклики часу. Ось чому 9-й RAU Summit присвячений іноваціям, клієнтському досвіду та трансформаціям", – коментує Голова правління Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.

Партнери заходу: Budhouse Group, Linden Luxury Residences, логістичний партнер – Нова Пошта, Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, ТММ-Юкрейн, "Крайна" та інші.

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Контактна особа з питань реєстрації:

Олеся Кобцева – Project manager (+38 050 313 74 53 / [email protected])

З питань партнерства:

Юлія Кушка – Head of Business Development Department (+38 067 223 07 30 / [email protected])

Анна Купрієнко – Business Development Manager (+38 063 566 75 93 / [email protected])