При покупке крупной недвижимости налоговая проверит декларацию о доходах с 1995 года

Все крупные покупки граждан Украины будут сопоставляться с доходами и уплаченными налогами.

В Украине по окончании периода налоговой амнистии будут введены непрямые методы налогообложения физических лиц. С сентября 2022 года, если граждане приобретают крупную недвижимость и при этом в их налоговой декларации отсутствует соответствующая сумма, а налоговую амнистию они не прошли, налоговая служба Украины начислит сумму неуплаченных налогов. Об этом глава украинского Минфина Сергей Марченко сообщил изданию "НВ".

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Министр финансов рассказал, как будет работать механизм непрямого налогообложения. По его словам, при регистрации договора купли-продажи соответствующая информация поступит в налоговую. Инспекторы эти данные проверят. Марченко обещает, что граждан понапрасну беспокоить не будут, если на то нет оснований.

Механизм будет функционировать в автоматическом режиме. Налоговая автоматически проверит налоги физлиц, уплаченные с 1995 года. Все доходы граждан и уплаченные налоги будут суммированы и дальше сопоставлены со стоимостью крупной покупки.

Ранее Фокус разбирался, чем обернется для жителей Украины налоговая амнистия. Эксперты допускают, что эта инициатива может привести к усилению налоговой нагрузки на средний класс.