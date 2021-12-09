При покупке крупной недвижимости налоговая проверит декларацию о доходах с 1995 года
Все крупные покупки граждан Украины будут сопоставляться с доходами и уплаченными налогами.
В Украине по окончании периода налоговой амнистии будут введены непрямые методы налогообложения физических лиц. С сентября 2022 года, если граждане приобретают крупную недвижимость и при этом в их налоговой декларации отсутствует соответствующая сумма, а налоговую амнистию они не прошли, налоговая служба Украины начислит сумму неуплаченных налогов. Об этом глава украинского Минфина Сергей Марченко сообщил изданию "НВ".
Министр финансов рассказал, как будет работать механизм непрямого налогообложения. По его словам, при регистрации договора купли-продажи соответствующая информация поступит в налоговую. Инспекторы эти данные проверят. Марченко обещает, что граждан понапрасну беспокоить не будут, если на то нет оснований.
Механизм будет функционировать в автоматическом режиме. Налоговая автоматически проверит налоги физлиц, уплаченные с 1995 года. Все доходы граждан и уплаченные налоги будут суммированы и дальше сопоставлены со стоимостью крупной покупки.
Ранее Фокус разбирался, чем обернется для жителей Украины налоговая амнистия. Эксперты допускают, что эта инициатива может привести к усилению налоговой нагрузки на средний класс.