Під час покупки великої нерухомості податкова перевірить декларацію про доходи з 1995 року
Усі великі покупки громадян України зіставлятимуться з доходами та сплаченими податками.
В Україні після закінчення періоду податкової амністії буде запроваджено непрямі методи оподаткування фізичних осіб. З вересня 2022 року, якщо громадяни купують велику нерухомість і при цьому в їхній податковій декларації відсутня відповідна сума, а податкову амністію вони не пройшли, податкова служба України нарахує суму несплачених податків. Про це глава українського Мінфіну Сергій Марченко повідомив "НВ".
Міністр фінансів розповів, як працюватиме механізм непрямого оподаткування. За його словами, під час реєстрації договору купівлі-продажу відповідна інформація надійде до податкової. Інспектори ці дані перевірять. Марченко обіцяє, що громадян марно турбувати не будуть, якщо на те немає підстав.
Механізм функціонуватиме в автоматичному режимі. Податкова автоматично перевірить податки фізосіб, сплачені з 1995 року. Усі доходи громадян і сплачені податки будуть підсумововані та далі зіставлені з вартістю великої покупки.
Раніше Фокус розбирався, чим обернеться для мешканців України податкова амністія. Експерти припускають, що ця ініціатива може призвести до посилення податкового навантаження на середній клас.