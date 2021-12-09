Під час покупки великої нерухомості податкова перевірить декларацію про доходи з 1995 року

Усі великі покупки громадян України зіставлятимуться з доходами та сплаченими податками.

В Україні після закінчення періоду податкової амністії буде запроваджено непрямі методи оподаткування фізичних осіб. З вересня 2022 року, якщо громадяни купують велику нерухомість і при цьому в їхній податковій декларації відсутня відповідна сума, а податкову амністію вони не пройшли, податкова служба України нарахує суму несплачених податків. Про це глава українського Мінфіну Сергій Марченко повідомив "НВ".

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Міністр фінансів розповів, як працюватиме механізм непрямого оподаткування. За його словами, під час реєстрації договору купівлі-продажу відповідна інформація надійде до податкової. Інспектори ці дані перевірять. Марченко обіцяє, що громадян марно турбувати не будуть, якщо на те немає підстав.

Механізм функціонуватиме в автоматичному режимі. Податкова автоматично перевірить податки фізосіб, сплачені з 1995 року. Усі доходи громадян і сплачені податки будуть підсумововані та далі зіставлені з вартістю великої покупки.

Раніше Фокус розбирався, чим обернеться для мешканців України податкова амністія. Експерти припускають, що ця ініціатива може призвести до посилення податкового навантаження на середній клас.