Новый набсовет Нафтогаза должен проверить, почему в финплане при предыдущем руководстве не было импорта газа, – политолог Фесенко

Новый набсовет "Нафтогаза" должен проверить, почему так случилось, что предыдущее руководство не планировало импорт газа. Такое мнение озвучил политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя озвученные главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко данные о том, что при предыдущем руководителе Андрее Коболеве финансовый план госкомпании предполагал ноль импорта газа. Об этом сообщает информационное агентство "Українські новини".

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"Закупки газа – это энергетическая безопасность, а также политическая и социальная безопасность", — отметил эксперт.

По его словам, компания НАК "Нафтогаз Украины" является фактором внутренней и внешней безопасности, поэтому работа госкомпании по закачке нужного стране импортного газа имеет огромное значение.

"Думаю, что при смене руководства компании "Нафтогаз" была, среди прочего, мотивация – укрепить позиции Украины, как во внутренней, так и во внешней политике. У нас НАК "Нафтогаз" – это фактор внутренней и внешней безопасности",- отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что усиление позиций Украины возможно, в том числе, через импорт газа нужных стране объемов.

Как ранее сообщалось, в июне-октябре "Нафтогаз" импортировал 77% всего объема импортируемого в Украину газа. Совокупно с поставкой в июне-декабре госкомпания импортировала около 2,5 млрд кубометров газа.