Нова наглядова рада Нафтогазу має перевірити, чому у фінплані за попереднього керівництва не було імпорту газу, – політолог Фесенко

Нова спостережна рада "Нафтогазу" має перевірити, чому так сталося, що попереднє керівництво не планувало імпорт газу. Таку думку озвучив політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи озвучені головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком дані про те, що за попереднього керівника Андрія Коболєва фінансовий план держкомпанії передбачав нуль імпорту газу. Про це повідомляє інформаційне агентство "Українські новини".

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"Закупівлі газу – це енергетична безпека, а також політична та соціальна безпека", — зазначив експерт.

За його словами, компанія НАК "Нафтогаз України" є фактором внутрішньої та зовнішньої безпеки, тому робота держкомпанії із закачування потрібного країні імпортного газу має величезне значення.

"Думаю, що при зміні керівництва компанії "Нафтогаз" була, серед іншого, мотивація – зміцнити позиції України як у внутрішній, так і у зовнішній політиці. У нас НАК "Нафтогаз" – це фактор внутрішньої та зовнішньої безпеки", — зазначив експерт.

Він також наголосив, що посилення позицій України можливе, зокрема, через імпорт газу потрібних країні обсягів.

Як раніше повідомлялося, у червні-жовтні "Нафтогаз" імпортував 77% всього обсягу газу, що імпортується в Україну. Сукупно з постачанням у червні-грудні держкомпанія імпортувала близько 2,5 млрд кубометрів газу.