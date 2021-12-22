Эксперты назвали главную причину падения добычи газа в Украине

Добывать собственный газ Украине проблематично, поскольку легкодоступные месторождения были использованы еще при СССР. Тогда голубое топливо добывали для его поставок в Европу и на восток страны.

Сегодня около 20 млрд кубометров газа собственной добычи удовлетворяет около двух третьих потребностей украинского рынка. Еще около 10 млрд кубометров приходится импортировать. Несмотря на риторику власти о необходимости увеличения показателей, в последние несколько лет объемы добычи газа снижаются.

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Главная причина падения показателей по оценке опрошенных Фокусом экспертов — истощение газовых месторождений. По информации НАК "Нафтогаз Украины" крупнейшие месторождения, которые разрабатывает компания, открыли еще в 60-70-е годы ХХ века. С того времени из них уже выкачали около 1,7 трлн. кубометров газа и на сегодня они истощены более чем на 75%. В такой ситуации даже удержание прежних показателей выглядит большим достижением.

По словам Михаила Гончара, президента Центра глобалистики "Стратегия XXI", за прошедшее 50 лет в Украине практически выкачали весь газ из верхних горизонтов. Эксперт напоминает, что первый газ, который в СССР отправили на экспорт в западную Европу в 1969 году, был украинского происхождения, а первые в союзе газопроводы (например, Дашава-Киев-Брянск-Москва) транспортировали газ с запада на восток. Тогда в Украине добывали втрое больше газа, чем в настоящее время.

Поможет ли Украине разведка и освоение новых газовых месторождений, в частности на шельфе Черного моря, читайте в статье Фокуса