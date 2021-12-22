Експерти назвали головну причину падіння видобутку газу в Україні

Видобувати власний газ Україні проблематично, оскільки доступні родовища були використані ще за СРСР. Тоді блакитне паливо видобували для його постачання до Європи та на схід країни.

Сьогодні близько 20 млрд. кубометрів газу власного видобутку задовольняє близько двох третин потреб українського ринку. Ще близько 10 млрд. кубометрів доводиться імпортувати. Незважаючи на риторику влади про необхідність збільшення показників, останні кілька років обсяги видобутку газу знижуються.

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Головна причина падіння показників оцінки опитаних Фокусом експертів — виснаження газових родовищ. За інформацією НАК "Нафтогаз України", найбільші родовища, які розробляє компанія, відкрили ще у 60-70-ті роки ХХ століття. З того часу їх уже викачали близько 1,7 трлн. кубометрів газу і сьогодні вони виснажені більш ніж на 75%. У такій ситуації навіть утримання колишніх показників видається великим досягненням.

За словами Михайла Гончара, президента Центру глобалістики "Стратегія XXI" за минулі 50 років в Україні практично викачали весь газ із верхніх горизонтів. Експерт нагадує, що перший газ, який у СРСР відправили на експорт у західну Європу у 1969 році, був українського походження, а перші у союзі газопроводи (наприклад, Дашава-Київ-Брянськ-Москва) транспортували газ із заходу на схід. Тоді в Україні видобували втричі більше газу, ніж зараз.

Чи допоможе Україні розвідка та освоєння нових газових родовищ, зокрема на шельфі Чорного моря, читайте у статті Фокусу.