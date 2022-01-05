Заявление Коболева о возможном "хищении" российского газа — политическая конъюнктура, — эксперт

Политическая конъюнктура в сочетании с оскорблением часто создает опасность не только для их носителя, но и для интересов государства и его международного имиджа.

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Об этом заявил эксперт Сергей Иванов, комментируя заявление экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о "неизбежном отборе российского газа из транзитного потока", передает РБК-Украина.

Эксперт напомнил, что еще в 2014 году Коболев заявлял на этот счет диаметрально противоположное. Тогда он убеждал, что "Украина не заинтересована, она никогда этого не делала и она не будет воровать газ" и "Украина остается надежным транзитером газа в Европу".

"Почему сейчас экс-глава "Нафтогаза" предсказывает печальный сценарий для ГТС и всей Украины, я еще могу понять — политическая конъюнктура. Но зачем фактически слово в слово повторять тезисы российской пропаганды о "кражах" газа из транзитной трубы, легитимизируя их своим экспертным статусом как в Украине, так и в государстве-агрессоре, понять трудно. Ведь как бы ты ни ненавидел своих оппонентов внутри страны, не стоит превращать эту ненависть во враждебный актив", — говорит Иванов.

При этом эксперт не забыл напомнить о том, как в 2018 году руководство государства просило "прикрутить" и прикручивали, чтобы не сорвать транзит газа в ЕС, как и в другие сложные для отечественной энергетики периоды.

"Мы были ответственными и остаемся такими. И никакие внутренние противоречия не должны на это влиять", — уверен эксперт.

Как сообщалось, правительство уволило Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" в апреле 2021 года. Коболев возглавлял госкомпанию в течение семи лет — с марта 2014 года.