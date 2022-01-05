Заява Коболєва про можливе "розкрадання" російського газу — політична кон'юнктура, — експерт

Політична кон'юнктура разом з образою часто створює небезпеку не тільки для їхнього носія, але й інтересів держави та її міжнародного іміджу.

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Про це заявив експерт Сергій Іванов, коментуючи заяву ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва про "неминучий відбір російського газу з транзитного потоку", передає РБК-Україна.

Експерт нагадав, що ще в 2014 році Коболєв заявляв із цього приводу діаметрально протилежне. Тоді він переконував, що "Україна не зацікавлена, вона ніколи цього не робила і вона не крастиме газ" та "Україна залишається надійним транзитером газу в Європу".

"Чому зараз ексглава "Нафтогазу" передбачає сумний сценарій для ГТС і всієї України, я ще можу зрозуміти — політична кон'юнктура. Але навіщо фактично слово в слово повторювати тези російської пропаганди про "крадіжки" газу з транзитної труби, легітимізуючи їх своїм експертним статусом" як в Україні, так і в державі-агресорі, зрозуміти важко. Адже хоч би як ти ненавидів своїх опонентів усередині країни, не варто перетворювати цю ненависть на ворожий актив", — каже Іванов.

При цьому експерт не забув нагадати про те, як у 2018 році керівництво держави просило "прикрутити" і прикручували, щоб не зірвати транзит газу в ЄС, як і в інші складні для вітчизняної енергетики періоди.

"Ми були відповідальними і залишаємось такими. І жодні внутрішні суперечності не повинні на це впливати", — упевнений експерт.

Як повідомлялося, уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" у квітні 2021 року. Коболєв очолював держкомпанію протягом семи років — із березня 2014 року.