Приватизация 2021: Фонд госимущества отчитывается о десятилетнем рекорде поступлений

В 2021 году Фонд Госимущества Украины пополнил государственный бюджет на рекордные 5,1 млрд. гривен. В целом период 2020-21 г. отметился показателем в 7,35 млрд гривен от приватизации — больше, чем за прошедшие 7 лет. Об этом написал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

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"В 2021 году Украина получила рекордные 5,1 млрд гривен от приватизации! Это больше, чем в любом году за последнее десятилетие", — отметил глава ФГИУ. Новый 2022 год ставит перед учреждением новые, еще более масштабные задачи.

Факты и статистика — вещи упрямые и демонстрируют прорывную работу Фонда и его команды за последние два года. Среди основных факторов такого успеха — установление прозрачных правил, принципа "все знают все", свободный доступ к информации для потенциальных инвесторов. Благодаря высокой конкуренции и открытости цена на аукционе в среднем растет на 150% от стартовой.

[ + – ] Приватизация 2021: десятилетний рекорд поступлений Фото: Facebook

По словам Сенниченко, успех приватизации в 2022 году зависит от нескольких факторов. В частности, следует улучшить защиту инвесторов, ускорить приватизацию профильных объектов и получить поддержку властных органов.

"Что касается перспектив на 2022 год, то есть все основания для оптимизма. Но чтобы приватизация двигалась дальше вперед, нужно выполнить два условия:

Верховной Раде принять наработанные законодательные изменения;

Правительству передать нестратегические объекты приватизации.

Таким образом, мы защитим инвесторов и тех, кто хочет ими стать, что особенно важно в условиях недореформированных судебной и правоохранительной систем", – отметил Дмитрий Сенниченко.

В перечне на приватизацию в 2022 году находятся 20 спиртовых активов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт", 15 экспертно-технических центров "Гоструда", 6 недействующих пенитенциарных учреждений Минюста, 2 агропромышленных комплекса и 2 объекта винодельческой отрасли.