Приватизація 2021: Фонд держмайна звітує про десятирічний рекорд надходжень

У 2021 році Фонд Держмайна України поповнив державний бюджет на рекордні 5,1 млрд гривень. А загалом період 2020-21 р. відзначився показником у 7,35 млрд гривень від приватизації — більше, ніж за минулі 7 років. Про це дописав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

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"У 2021 році Україна отримала рекордні 5,1 млрд гривень від приватизації! Це більше ніж в будь-якому році за останнє десятиліття", — відзначив голова ФДМУ. Новий 2022 рік ставить перед установою нові, ще масштабніші завдання.

Факти та статистика — речі вперті й вони демонструють проривну роботу Фонду та його команди за останні два роки. Серед основних факторів такого успіху — встановлення прозорих правил, принципу "усі знають усе", вільний доступ до інформації для потенційних інвесторів. Завдяки високій конкуренції та відкритості, ціна під час аукціону в середньому зростає на 150% від стартової.

[ + – ] Приватизація 2021: десятирічний рекорд надходжень Фото: Facebook

За словами Сенниченка, успіх приватизації у 2022 році залежить від кількох факторів. Зокрема, треба покращити захист інвесторів, прискорити приватизацію профільних об’єктів та отримати підтримку владних органів.

"Щодо перспектив на 2022 рік, то є усі підстави для оптимізму. Але щоб приватизація рухалася далі вперед, треба виконати дві умови:

Верховній Раді ухвалити напрацьовані нами законодавчі зміни;

Уряду передати нестратегічні об’єкти на приватизацію.

Таким чином ми захистимо інвесторів і тих, хто хоче ними стати, що особливо важливо в умовах недореформованих судової та правоохоронної систем", – відзначив Дмитро Сенниченко.

Наразі в переліку на приватизацію у 2022 році знаходяться 20 спиртових активів ДП "Укрспирт" та концерну "Укрспирт", 15 експертно-технічних центрів "Держпраці", 6 недіючих пенітенціарних установ Мін’юсту, 2 агропромислових комплекси та 2 об’єкти виноробної галузі.