В Вильнюсском окружном суде вскрылись новые факты мошенничества экс-миноритария "Амстора", - СМИ

В Вильнюсском окружном суде вскрылись новые подробности мошеннических действий экс-миноритария группы компаний "Амстор" Владимира Вагоровского. В 2014 году он пытался присвоить бизнес за спиной мажоритарного акционера, владельца Smart Holding Вадима Новинского. Об этом сообщает УН.

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Редакция УН изучила определение Вильнюсского окружного суда от 29 января 2021 по уголовному производству в отношении несостоявшегося партнера Вагоровского госпожи Гедре Пурвинскайте, возглавлявшей компанию Topfonda UAB (Литва). Ее подозревали в подаче заведомо ложных заявлений о совершении преступлений в правоохранительные органы Литовской Республики.

В ходе судебного заседания установлено, что предположительно в декабре 2014 года (в разгар корпоративного конфликта вокруг торговой сети) Владимир Вагоровский в обход требований законодательства и Уставов компаний, без ведома и согласия других акционеров "Амстора" пытался продать свои доли в ООО "Амстор" и ООО "Амстор Трейд" литовской компании Topfonda UAB. При составлении предварительных договоров на продажу акций литовскому контрагенту Вагоровский пошел на сознательный подлог, подделав документы задними числами.

Так, из определения суда следует, что договора купли-продажи акций были заключены не тогда, когда указано в тексте договоров. В частности, в договоре, датированном 15.02.2014, есть ссылка на редакцию устава украинской компании, зарегистрированную неделей позже – 22.12.2014. Изложенные в деле обстоятельства дали суду основания считать, что договора по акциям ООО "Амстор" и ООО "Амстор Трейд" готовились одновременно и не ранее 22 декабря 2014 года, но датированы 15 декабря 2014 года.

Высший суд отдельно отметил, что права акционеров ООО "Амстор" были нарушены компанией "Lorley Investements Limited" и могут быть защищены с использованием способов гражданского и гражданско-процессуального права.

Также из определения Вильнюсского окружного суда, текстом которого располагает редакция, стало известно, что в ходе переговоров с литовской компанией, а в дальнейшем и при досудебном расследовании В.Вагоровский фигурирует как официальный представитель и конечный бенефициар ООО "Амстор Трейд" — компании-клона, специально созданной им для рейдерского захвата бизнеса группы "Амстор" в 2014 году. Ранее Вагоровский отрицал связь с данной компанией.

В комментарии редакции УН председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо отметил: "Владимир Вагоровский уже 7 лет занимается так называемым "юридическим троллингом". Его представители пытались возбудить множество уголовных производств, а также подали ряд исков в Украине против других акционеров группы компаний "Амстор". Единственная цель всех этих действий Вагоровского – уйти от ответственности за мошеннические действия и попытки незаконно присвоить бизнес, в котором он был миноритарным партнером. В Украине Вагоровский себя исчерпал, все его утверждения, где он пытается именно себя выставить жертвой, подтверждений в уголовных производствах так и не нашли. Он пытался обращаться в прокуратуру Литовской Республики, но в итоге получил дело, в ходе рассмотрения которого вскрылись факты, изобличающие его самого. Возможно Вагоровский будет искать удачу в других юрисдикциях. Например, на Кипре. Гипотетически иск от его имени вряд ли будет выигрышным, но он на это и не рассчитывает. А вот создать рычаг давления на других акционеров – это то, что его полностью устроит. Он только забывает, что игры с правосудием в Европейском Союзе могут ему дорого стоить".

Как сообщалось, в 2014 году Вагоровский был отстранен мажоритарными акционерами ГК "Амстор" от управления торговой сетью. Он выводил активы и финансовые средства по поддельным документам на подконтрольные ему компании, незаконно перевел магазины в зоне АТО на юрлица, не подконтрольные мажоритарным акционерам, рейдерским способом пытался присвоить бизнес группы "Амстор".

Еще в марте 2014 В. Вагоровский создал компанию-клон (ООО "Амстор Трейд"), без ведома и согласия других акционеров, пользуясь статусом управляющего партнера, по состоянию на конец года перевел на нее розничный бизнес "Амстора", контракты с поставщиками и т.д., прекратив обслуживать долговые обязательства "Амстора". В эту же компанию переоформили и сотрудников Торгового дома "Амстор", сообщает УНН.

По информации журналистов, позднее Вагоровский В.А. закрыл доступ представителям других акционеров в помещения торговых центров в разных городах Украины, а также офисные и складские помещения. Была уничтожена финансово-бухгалтерская документация, повреждено торговое и другое оборудование, похищены товары и денежные средства, исчезли серверы, кадровые и учетные документы.

В феврале 2017 года Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство, в рамках которого Владимир Вагоровский подозревался в организации финансирования террористической организации "Донецкая народная республика".

Согласно материалам дела, в 2014-2015 гг. В. Вагоровский, осознавая, что "ДНР" является террористической организацией, принял решение платить налоги в ее бюджет, а также бесплатно поставлять еду и транспорт боевикам в обмен на разрешение работать супермаркетам "Амстор", оставшимся на неподконтрольной Украине территории.

Ранее аналогичное производство регистрировало Главное следственное управление МВД Украины.