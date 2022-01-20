У Вільнюському окружному суді розкрилися нові факти шахрайства ексміноритарія "Амстора", — ЗМІ

У Вільнюському окружному суді розкрилися нові подробиці шахрайських дій ексміноритарію групи компаній "Амстор" Володимира Вагоровського. У 2014 році він намагався привласнити бізнес за спиною мажоритарного акціонера, власника Smart Holding Вадима Новінського. Про це повідомляє УН.

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Редакція УН вивчила ухвалу Вільнюського окружного суду від 29 січня 2021 року за кримінальним провадженнми щодо партнера Вагоровського пані Гедре Пурвінскайте, яка очолювала компанію Topfonda UAB (Литва). Її підозрювали у подаванні очевидно неправдивих заяв про скоєння злочинів до правоохоронних органів Литовської Республіки.

У процесі судового засідання встановлено, що ймовірно у грудні 2014 року (у розпал корпоративного конфлікту навколо торгової мережі) Володимир Вагоровський в обхід вимог законодавства та Статутів компаній, без відома та згоди інших акціонерів "Амстора" намагався продати свої частки у ТОВ "Амстор" і ТОВ "Амстор Трейд" литовської компанії Topfonda UAB. У процесі складання попередніх договорів на продаж акцій литовському контрагенту Вагоровський пішов на свідоме підроблення, підробивши документи задніми числами.

Так, з ухвали суду випливає, що договори купівлі-продажу акцій були укладені не тоді, коли зазначено в тексті договорів. Зокрема, у договорі, датованому 15.02.2014 є посилання на редакцію статуту української компанії, зареєстровану тижнем пізніше — 22.12.2014. Викладені у справі обставини дали суду підстави вважати, що договори щодо акцій ТОВ "Амстор" і ТОВ "Амстор Трейд" готувалися одночасно і не раніше 22 грудня 2014 року, але датовані 15 грудня 2014 року.

Вищий суд окремо зазначив, що права акціонерів ТОВ "Амстор" було порушено компанією "Lorley Investements Limited" і може бути захищено з використанням способів цивільного та цивільно-процесуального права.

Також з ухвали Вільнюського окружного суду, текст якого має в своєму розпорядженні редакція, стало відомо, що в процесі переговорів із литовською компанією, а надалі й у процесі досудового розслідування В. Вагоровський фігурує як офіційний представник і кінцевий бенефіціар ТОВ "Амстор Трейд" — компанії-клона, спеціально створеного ним для рейдерського захоплення бізнесу групи "Амстор" у 2014 році. Раніше Вагоровський заперечував зв'язок із цією компанією.

У коментарі редакції УН голова ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Ситухо зазначив: "Володимир Вагоровський уже 7 років займається так званим "юридичним тролінгом". Його представники намагалися порушити безліч кримінальних проваджень, а також подали низку позовів в Україні проти інших акціонерів групи компаній "Амстор". Єдина мета всіх цих дій Вагоровського — уникнути відповідальності за шахрайські дії та спроби незаконно привласнити бізнес, в якому він був міноритарним партнером. В Україні Вагоровський себе вичерпав, усі його ствердження, де він намагаєтсья саме себе виставити жертвою, підверджений у кримінальних провадженнях так і не знайшли. Він намагався звертатися до прокуратури Литовської Республіки, але зрештою отримав справу, в процесі розгляду якої розкрилися факти, що викривають його самого. Можливо Вагороський шукатиме удачу в інших юрисдикціях. Наприклад, на Кіпрі. Гіпотетично позов від його імені навряд чи буде виграшним, але він на це і не розраховує. А ось створити важіль тиску на інших акціонерів — те, що його повністю влаштує. Він тільки забуває, що ігри з правосуддям у Європейському Союзі можуть йому коштувати дорого".

Як повідомлялося, у 2014 році Вагоровського було усунуто мажоритарними акціонерами ДК "Амстор" від управління торговельною мережею. Він виводив активи та фінансові кошти за підробленими документами на підконтрольні йому компанії, незаконно перевів магазини у зоні АТО на юрособи, не підконтрольні мажоритарним акціонерам, рейдерським способом намагався привласнити бізнес групи "Амстор".

Ще в березні 2014 року В. Вагоровський створив компанію-клон (ТОВ "Амстор Трейд"), без відома та згоди інших акціонерів, користуючись статусом керівного партнера, станом на кінець року переклав на неї роздрібний бізнес "Амстора", контракти з постачальниками тощо, припинивши обслуговувати боргові зобов'язання "Амстора". У цю ж компанію переоформили і співробітників Торгового дому "Амстор", повідомляє УНН.

За інформацією журналістів, пізніше Вагоровський В. А. закрив доступ представникам інших акціонерів до приміщень торгових центрів у різних містах України, а також офісні та складські приміщення. Було знищено фінансово-бухгалтерську документацію, пошкоджено торгове й інше обладнання, викрадено товари та кошти, зникли сервери, кадрові й облікові документи.

У лютому 2017 року Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження, в межах якого Володимира Вагоровського підозрювалося в організації фінансування терористичної організації "Донецька народна республіка".

Згідно з матеріалами справи, у 2014-2015 роках. В. Вагоровський, усвідомлюючи, що "ДНР" є терористичною організацією, ухвалив рішення сплачувати податки до її бюджету, а також безкоштовно постачати їжу та транспорт бойовикам в обмін на дозвіл працювати супермаркетам "Амстор", що залишилися на непідконтрольній Україні території.

Раніше аналогічне провадження реєструвало Головне слідче управління МВС України.