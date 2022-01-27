Новости об эскалации привели рынок к курсу 29 UAH/USD, наличный доллар подорожал до 29,2 UAH/USD, - опрос Фокуса

Новостийный фон, наполненный различной информацией об эскалации военных действий со стороны РФ, оказывает давление на гривну. В обменниках банков к вечеру 27 января курс продажи достиг 29,2-29,25 UAH/USD.

Валютный рынок Украины 27 января протестировал уровень 29,00-29,05 UAH/USD, но после более мене позитивных сигналов и продаж со стороны НБУ рынок закончил день, спустившись к уровням открытия дня — на 28,89-28,91UAH/USD. Об этом Фокусу рассказал Антон Куринный, главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

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"Ситуация на валютном рынке не меняется весь январь. Рынок находится под давлением новостийного фона возможной эскалации и внимательно наблюдает за переговорами. При позитиве гривна пытается укрепиться, при негативной новостной ленте гривна улетает, и только регулятора видно со стороны продажи, что сдерживает панические настроения и слишком сильный рост доллара США. Также добавляется импорт нефтяной и газовой продукции", — перечислил Куринный факторы влияния на валютный курс в конце января 2022 года.

Он также сообщил, что НБУ за январь продал более $1 млрд, сдерживая резкие колебания и панические настроения, но рынок все равно на фоне негативных новостей переходит в валюту. При этом экспортеры придерживают валютную выручку.

Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук отметил, что, судя по динамике курса и баланса на рынке, вероятно, объемы продаж валюты Нацбанком 27 января превысили $150 млн. "Спрос клиентов сейчас превышает предложение, что обуславливает необходимость продажи валюты НБУ", — сообщил Хведкевич. А Куринный сообщил, что валютную выручку клиенты придерживают, поэтому лишь при позитивных сигналах "мы увидим большие объемы на продажу валюты".

В то же время, эксперты отметили, что в последнее время на валютном рынке меньше спекулятивных операций.

"Спекулятивный момент мог быть при уровнях 28,00 и до 28,80 UAH/USD, после этих уровней спекулянты сомневались в формировании длинных позиций и торговали с более аккуратными позициями", — говорит Антон Куринной.

Наличный курс в банках страны 27 января также изменился вслед за тенденциями межбанковского валютного рынка. Так, курс продажи наличных долларов в ПриватБанке на 18.00 составил 29,25 UAH/USD, такой же наличный курс в "Универсал Банке" (проект monobank) и в УкрСиббанке, а в Ощадбанке и Мегабанке курс продажи доллара — 29,2 UAH/USD.