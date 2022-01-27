Новини про ескалацію привели ринок до курсу 29 UAH/USD, готівковий долар подорожчав до 29,2 UAH/USD, — опитування Фокусу

Наповнення різною інформацією про ескалацію військових дій з боку РФ чинить тиск на гривню. В обмінниках банків надвечір 27 січня курс продажу досяг 29,2-29,25 UAH/USD.

Валютний ринок України 27 січня протестував рівень 29,00-29,05 UAH/USD, але після більш-менш позитивних сигналів і продажів з боку НБУ ринок закінчив день, спустившись до рівнів відкриття дня — на 28,89-28,91UAH/USD. Про це Фокус розповів Антон Курінний, головний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

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"Ситуація на валютному ринку не змінюється весь січень. Ринок перебуває під тиском новинного фону можливої ескалації і уважно спостерігає за переговорами. При позитиві гривня намагається закріпитися, при негативній новинній стрічці гривня злітає, і тільки регулятора видно з боку продажу, що стримує панічні настрої та надто сильне зростання долара США. Також додається імпорт нафтової та газової продукції", — перерахував Курінний фактори впливу на валютний курс наприкінці січня 2022 року.

Він також повідомив, що НБУ за січень продав понад $1 млрд, стримуючи різкі коливання та панічні настрої, але ринок все одно на тлі негативних новин переходить у валюту. При цьому експортери притримують валютний виторг.

Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук зазначив, що, судячи з динаміки курсу та балансу на ринку, ймовірно, обсяги продажу валюти Нацбанком 27 січня перевищили $150 млн. "Попит клієнтів зараз перевищує пропозицію, що зумовлює необхідність продажу валюти НБУ", — повідомив Хведкевич. А Курінний повідомив, що валютну виручку клієнти притримують, тому лише за позитивних сигналів "ми побачимо великі обсяги на продаж валюти".

Водночас, експерти зазначили, що останнім часом на валютному ринку менше спекулятивних операцій.

"Спекулятивний момент міг бути при рівнях 28,00 і до 28,80 UAH/USD, після цих рівнів спекулянти сумнівалися у формуванні довгих позицій та торгували з акуратнішими позиціями", — говорить Антон Курінний.

Готівковий курс у банках країни 27 січня також змінився за тенденціями міжбанківського валютного ринку. Так, курс продажу готівкових доларів у ПриватБанку на 18:00 склав 29,25 UAH/USD, такий же готівковий курс в "Універсал Банку" (проєкт monobank) та в УкрСиббанку, а в Ощадбанку та Мегабанку курс продажу долара — 29,2 UAH/USD .