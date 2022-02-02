Юристы Жеваго потребуют возвращения газа, из-за которого у Коболева провели обыски, — СМИ

"Законные акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и потребовали возвращения 305 млн куб. метров природного газа, отчужденного в 2020 году у "Нафтогаза Украины" на сумму в 2,2 млрд гривен. Рейдерские захваты компании, а также дальнейшее отчуждение газа являются мошенничеством", — говорится в ответе юристов бизнесмена Константина Жеваго, сообщает ukranews.com со ссылкой на Еспресо.TV.

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"Мы благодарим правоохранительные органы, которые наконец-то отреагировали на наши законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать коррупцию и мошенничество со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и всех задействованных в этой мошеннической схеме лиц. Мы также надеемся, что все виновные в этой краже будут привлечены к ответственности", — сообщили юрконсультанты Жеваго.

Они утверждают, что компания "Укрэнергосбыт", в пользу которой пытались передать газ, была мошенническим образом украдена у Константина Жеваго и незаконным рейдерским образом с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового владельца/бенефициара, прописанного в ДНР/ЛНР. Далее НАК "Нафтогаз Украины" пытался через "Укрэнергосбыт" передать газ или денежный эквивалент его стоимости на финкомпанию "Фин-инвест", которая без помощи предыдущего руководства НАК "Нафтогаз Украины" не смогла бы провернуть эту мошенническую схему.

"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 млн кубометров природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина Перелому и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности", — добавили юрконсультанты.

Напомним, 1 февраля Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Причина обыска — дело по поводу незаконной передачи 305 млн кубометров природного газа из собственности государства.

"Руководство "Нафтогаза Украины" по обращению "Укртрансгаза" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Именно на основании решения руководства государственной компании Хозяйственный суд г. Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 млн кубометров природного газа. По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен", — подчеркнула спикер ГБР Ольга Чиканова.