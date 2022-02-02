Юристи Жеваго вимагатимуть повернення газу, через який у Коболєва провели обшуки, — ЗМІ

"Законні акціонери ПрАТ "Укренергозбут" повернули контроль над компанією та зажадали повернення 305 млн куб. метрів природного газу, відчуженого у 2020 році у "Нафтогазу України" на суму 2,2 млрд гривень. Рейдерські захоплення компанії, а також подальше відчуження газу є шахрайством", — йдеться у відповіді юристів бізнесмена Костянтина Жеваго, повідомляє ukranews.com із посиланням на Еспресо.TV.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ми дякуємо правоохоронним органам, які нарешті відреагували на наші законні вимоги та запити розібратися в ситуації, порушити кримінальні справи та розслідувати корупцію та шахрайство з боку керівництва НАК "Нафтогаз України" та всіх задіяних у цій шахрайській схемі осіб. Ми також сподіваємось, що всі винні у цій крадіжці будуть притягнуті до відповідальності", — повідомили юрконсультанти Жеваго.

Вони стверджують, що компанія "Укренергозбут", на користь якої намагалися передати газ, була шахрайським чином вкрадена у Костянтина Жеваго та незаконним рейдерським чином за допомогою "чорних" нотаріусів/реєстраторів переоформлена на нібито нового власника/бенефіціара, прописаного в ДНР/ЛНР. Далі НАК "Нафтогаз України" намагався через "Укренергозбут" передати газ чи грошовий еквівалент його вартості на фінкомпанію "Фін-інвест", яка без допомоги попереднього керівництва НАК "Нафтогаз України" не змогла б провернути цю шахрайську схему.

"Листами від законних акціонерів ПАТ "Укренергозбут", які є власниками 305 млн кубометрів природного газу, ми попереджали пана Коболєва, пана Перелому та всіх інших, що всі особи, які намагалися отримати газ, що належить компанії "Укренергозбут", будуть притягнуті до відповідальності", — додали юрконсультанти.

Нагадаємо, 1 лютого Державне бюро розслідувань провело обшуки у колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Причина обшуку — справа незаконної передачі 305 млн кубометрів природного газу з власності держави.

"Керівництво "Нафтогазу України" за зверненням "Укртрансгазу" погодило документи щодо укладання мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень та підстав. Саме на підставі рішення керівництва державної компанії Господарський суд м. Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести із власності держави 305 млн кубометрів природного газу. За висновками експертів, сума підтвердженого збитку становить 2 млрд 182 млн гривень", — наголосила речниця ДБР Ольга Чиканова.