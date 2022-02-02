Боль энергетики: как повлияет кризис в энергосекторе на цену электроэнергии

Один из главных рисков для экономики в 2022 году – усиление кризисных явлений в энергетике и рост уровня долгов на энергорынке.

Еще в 2021 году над Украиной нависла угроза энергетического кризиса, причиной которого стало многолетнее накопление перекосов в энергосекторе из-за недоразвитых рыночных механизмов, несовершенной тарифной политики, вмешательства и спекуляций различных групп влияния, накопления долгов, ненадлежащего управления отраслью и т.д. Сейчас многие вопросы в энергосфере остаются нерешенными, что грозит развитию экономики Украины в 2022 году.

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Эксперты уверены: к решению запутанного клубка проблем в энергосекторе Украина еще не приблизилась. "Пока государство регулирует цены и откладывает решение вопросов повышения тарифов [для населения], энергомодернизации ЖКХ, увеличения добычи газа, вывода АЭС и ТЭС из эксплуатации и высокого "зеленого" тарифа – угроза будет сохраняться. Взорвется, когда будут приняты решения по всем этим пунктам, и не половинчатые, а полноценные", — комментирует Юрий Корольчук, соучредитель Фонда энергетических стратегий.

Он уверен: отрасли нужны болезненные, но необходимые реформы. Однако эксперт сомневается, что в 2022 году ситуация изменится — принятие непопулярных решений и решение проблем власть будет оттягивать как можно дальше. Тем временем риски будут только расти.

Подробно о рисках для экономики Украины в 2022 году, среди которых – углубление энергетического кризиса, читайте в статье Фокуса.