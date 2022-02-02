Біль енергетики: чи вплине криза в енергосекторі на ціну електроенергії в країні

Один з головних ризиків для економіки у 2022 році — посилення кризових явищ в енергетиці та зростання рівня боргів на енергоринку.

Ще у 2021 році над Україною нависла загроза енергетичної кризи, причиною якої стало багаторічне накопичення перекосів в енергосекторі через недорозвинені ринкові механізми, недосконалу тарифну політику, втручання й спекуляції різноманітних груп впливу, накопичення боргів, неналежне управління галуззю та ін. Зараз багато питань в енергосфері лишаються невирішеними, що загрожує розвитку економіки України у 2022 році.

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Експерти впевнені: до розв’язання заплутаного клубку проблем в енергосекторі Україна ще навіть не наблизилася. "Доки держава регулює ціни і відкладає вирішення питань підвищення тарифів [для населення], енергомодернізації ЖКХ, збільшення видобутку газу, виведення АЕС і ТЕС із експлуатації й високого "зеленого" тарифу – загроза буде зберігатися. Вибухне, коли будуть ухваленні рішення по всіх цих пунктах, й не половинчасті, а повноцінні", — коментує Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій.

Він впевнений: галузі потрібні болючі, але необхідні реформи. Проте, експерт сумнівається, що у 2022 році ситуація зміниться — прийняття непопулярних рішень й розв'язання проблем влада буде відтягувати якомога далі. Тим часом ризики будуть лише зростати.

Детально про ризики для економіки України у 2022 році, серед яких – поглиблення енергетичної кризи, читайте у статті Фокусу.