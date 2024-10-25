Ідеальний Український щит: чим багата країна і чому це не використовується

Related video

Україна є ідеальною з погляду науки розміщення продуктивних сил. Як Рафаелева Мадонна.

Український кристалічний щит — надзвичайно багатий на цінну мінеральну сировину, зокрема й на метали та будівельні матеріали.

Всі ці запаси розміщуються вздовж найпотужнішої водної артерії — Дніпра, який формує найбільший у країні Дніпровський індустріальний пояс.

На його базі за часів СРСР виник один із найбільших у світі територіально-економічних районів.

Це був прототип кластерної моделі економіки, яка з'явилася в США у 80-х роках на базі теорії Майкла Портера, який тоді очолював Міжгалузеву комісію з конкурентоспроможності при президенті Рейгані та відіграв ключову роль в успіху моделі рейганоміки.

У нас ця модель у вигляді територіально-виробничих комплексів (ТВК) та науково-виробничих комплексів (НВК) з'явилася раніше на 20 років.

Щоправда, завдяки успіхам планової економіки, а не ринкових сил. Сорі, історичний факт

Все, що треба було тут зробити в 90-ті роки, це перезавантажити цю модель планових комплексів і структуру продуктивних сил на ринкову основу.

Але їх безжально порізали у процесі приватизації та роздали в режимі "шведського столу" кільком майбутнім олігархам, коли кожен із них накладав на свою тарілку шматки, що сподобалися.

Нині у нас під контролем залишилися Дніпровський територіально-економічний підрайон і старий індустріальний ромб: Дніпро — Запоріжжя — Кривий Ріг — Кременчук.

На сьогодні це і є наше індустріальне ядро, серце.

Поруч із кристалічним щитом — Дніпровсько-донецька западина, багата на вуглеводні та інше паливо, зокрема вугілля.

Тобто, є багато енергії для важкої промисловості, а не просто для видобутку сировини чи аграрного укладу.

Будуй, виробляй, генеруй!.

І все це спирається на найбільші мегаполіси, як-от Київ, Донецьк, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь(?) з великою кількістю населення, структурованою системою технічної освіти та академічною наукою.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо