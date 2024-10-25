Идеальный Украинский щит: чем богата страна и почему это не используется

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Украина является идеальной с точки зрения науки размещения производительных сил. Как Рафаэлева Мадонна.

Украинский кристаллический щит — чрезвычайно богат на ценное минеральное сырье, в том числе, металлы и строительные материалы.

Все эти запасы размещаются вдоль мощнейшей водной артерии — Днепра, который формирует крупнейший в стране Днепровский индустриальный пояс.

На базе него во времена СССР возник один из крупнейших в мире территориально-экономических районов.

Это был прототип кластерной модели экономики, которая появилась в США в 80-х годах на базе теории Майкла Портера, который тогда возглавлял Межотраслевую комиссию по конкурентоспособности при президенте Рейгане и сыграл ключевую роль в успехе модели рейганомики.

У нас эта модель в виде территориально-производственных комплексов (ТПК) и научно-производственных комплексов (НПК) появилась раньше на 20 лет.

Правда, благодаря успехам плановой экономики, а не рыночных сил. Сорри, исторический факт

Все, что надо было здесь сделать в 90-е годы, — перезагрузить эту модель плановых комплексов и структуру производительных сил на рыночную основу.

Но их безжалостно порезали в ходе приватизации и раздали в режиме "шведского стола" нескольким будущим олигархам, когда каждый из них накладывал на свою тарелку понравившиеся куски.

Сейчас у нас под контролем остался Днепровский территориально-экономический подрайон и старый индустриальный ромб: Днепр — Запорожье — Кривой Рог — Кременчуг.

На данный момент это и есть наше индустриальное ядро, сердце.

Рядом с кристаллическим щитом — Днепровско-донецкая впадина, богатая углеводородами и другим топливом, в частности, углем.

То есть, есть много энергии для тяжелой промышленности, а не просто для добычи сырья или аграрного уклада.

Строй, производи, генерируй!

И все это опирается на крупнейшие мегаполисы, такие, как Киев, Донецк, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь (?) с большим количеством населения, структурированной системой технического образования и академической наукой.

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