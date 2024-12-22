Чтобы жить, как немцы: как одним простым решением приучить людей соблюдать чистоту и порядок

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Интересно. Если вспомнить историю средневековой Европы, то можно ужаснуться, в какой грязи тогда жили люди. Большие города утопали в мусоре и нечистотах, которые выливали прямо из окон на головы прохожим. Люди не только редко мылись, но и не придерживались элементарных правил гигиены.

Но все изменилось в XV веке, во времена правления графа Ульриха V Вютембергского, который был крайне жестоким и деспотичным человеком, однако совсем не глупым и, на удивление, весьма опрятным.

Он жил в регионе Швабия, из которого и пошло объединение немецких земель в одну большую империю с последующей трансформацией в современную Германию.

Суровый граф частенько объезжал свои владения и всегда брезгливо кривился от вони и грязи, которую ему приходилось наблюдать. Не стерпев такого положения дел, Ульрих издал указ, которым обязал всех горожан вывозить нечистоты, мусор и навоз, производимый скотом, за город. Но население не спешило его выполнять.

Тогда граф издал новый указ, вследствие которого города заблестели чистотой. В нем было: "Если ваш сосед больше недели не вывозит мусор, то и ему, и вам полагается за это штраф. Если вы доносите на соседа, то избегаете штрафа. А вот если мусор за него вывозите вы, то можете претендовать на часть его территории."

В результате каждые выходные жители начали дружно очищать свои владения от нечистот. Не надо было даже проверять выполнение указа ежедневно, гораздо эффективнее было нагрянуть изредка и оштрафовать нарушителей

...Прошли века, а любовь к порядку осталась.

"Пусть каждый подметает перед своей дверью, и весь мир будет чистым", — сказал однажды Иоганн Вольфганг Гете, выражая основную правду о немецкой идентичности

Большие изменения можно сделать простыми решениями!

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