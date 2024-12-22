Щоб жити, як німці: як одним простим рішенням привчити людей дотримуватися чистоти і порядку

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Цікаво. Якщо згадати історію середньовічної Європи, то можна жахнутися, в якому бруді тоді жили люди. Великі міста потопали в смітті та нечистотах, які виливали просто з вікон на голови перехожим. Люди не тільки рідко милися, а й не дотримувалися елементарних правил гігієни.

Але усе змінилося у XV столітті, за часів правління графа Ульріха V Вютемберзького, який був вкрай жорстокою і деспотичною людиною, проте зовсім не дурною і, на диво, вельми охайною.

Він мешкав у регіоні Швабія, з якого і пішло об'єднання німецьких земель в одну велику імперію з подальшою трансформацією в сучасну Німеччину.

Суворий граф частенько об'їжджав свої володіння, і завжди гидливо кривився від смороду і бруду, який йому доводилося спостерігати. Не стерпівши такого стану справ, Ульріх видав указ, яким зобов'язав всіх городян вивозити нечистоти, сміття і гній, вироблений худобою, за місто. Але населення не поспішало його виконувати.

Тоді граф видав новий указ, унаслідок якого міста заблищали чистотою. В ньому було: "Якщо ваш сусід понад тиждень не вивозить сміття, то і йому, і вам належить за це штраф. Якщо ви доносите на сусіда, то уникаєте штрафу. А ось якщо сміття за нього вивозите ви, то можете претендувати на частину його території."

У результаті кожні вихідні жителі почали дружно очищати свої володіння від нечистот. Не треба було навіть перевіряти виконання указу щодня, набагато ефективніше було нагрянути зрідка й оштрафувати порушників.

…Минули століття, а любов до порядку залишилася.

"Нехай кожен підмітає перед своїми дверима, і весь світ буде чистим", — сказав одного разу Йоганн Вольфганг Гете, висловлюючи основну правду про німецьку ідентичність

Великі зміни можна зробити простими рішеннями!

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