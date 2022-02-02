Гривна на качелях: есть ли шансы у нацвалюты упасть ниже 30 UAH/USD

По данным опрошенных Фокусом экспертов, девальвация – один из главных рисков для экономики Украины в 2022 году.

С начала 2022 девальвация заметно ускорилась. Главными причинами проседания нацвалюты стали панические настроения из-за распространения информации о подготовке нападения России на Украину и дорогостоящий энергетический импорт (газ и уголь). Эксперты говорят – падение гривны до 29,5-30 UAH/USD в течение 2022 года вполне возможно.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

"Потенциальное снижение курса гривны с нынешних 28,3-28,4 UAH/USD до уровня 30 UAH/USD будет означать удорожание импорта. Однако в целом стоимость потребительской корзины вырастет относительно умеренно на 1-1,5%, — комментирует Игорь Дейсан, старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE Institute. – После такой девальвации правительству будет сложнее погашать и обслуживать государственный долг перед внешними кредиторами. С другой стороны, девальвация и вызванная ею инфляция будет способствовать более высоким доходам госбюджета от косвенных налогов – акциза, ввозной пошлины и НДС".

По мнению Анатолия Амелина, директора экономических программ Украинского института будущего (UIF), для такой экспортоориентированной страны, как Украина, девальвация до 30 UAH/USD не будет критической — этот показатель находится в рамках прогноза UIF на 2022 год.

Влияние удешевления гривны на экономику будет зависеть от уровня девальвации. Соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит, что часть импортеров уже давно ориентировалась на коридор 28-30 UAH/USD, тогда как ощутимые потери для экономики станут возможны при проседании национальной валюты до 35 UAH/USD, что в 2022 году маловероятно.

По мнению Александра Мартыненко, главы департамента по корпоративному анализу группы ICU, заметное проседание курса гривны приведет к высокой инфляции, падению потребительского спроса и окажет негативное влияние на деловую активность и экономику в целом.

Однако, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, столь чрезмерная девальвация маловероятна в 2022 году.

Подробно о главных рисках для экономики Украины, среди которых цена на газ, ситуация в энергосекторе, привлечение новых внешних кредитов, читайте в статье Фокуса.