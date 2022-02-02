Гривня на гойдалках: чи є шанси у нацвалюти впасти нижче 30 UAH/USD

За даними опитаних Фокусом експертів, девальвація – один з головних ризиків для економіки України у 2022 році.

З початку 2022 року девальвація помітно прискорилася. Головними причинами просідання нацвалюти стали панічні настрої через розповсюдження інформації про підготовку нападу Росії на Україну й дорогий енергетичний імпорт (газ та вугілля). Експерти кажуть – падіння гривні до 29,5-30 UAH/USD протягом 2022 року цілком можливе.

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"Потенційне зниження курсу гривні з теперішніх 28,3-28,4 UAH/USD до рівня 30 UAH/USD означатиме подорожчання імпорту. Однак, у цілому вартість споживчого кошика зросте відносно помірно на 1-1,5%, — коментує Ігор Дейсан. — Після такої девальвації уряду буде складніше погашати й обслуговувати державний борг перед зовнішніми кредиторами. З іншого боку, девальвація й викликана нею інфляція сприятиме вищим доходам держбюджету від непрямих податків – акцизу, ввізного мита та ПДВ". На думку Анатолія Амеліна, директора економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF), для такої експортоорієнтованої країни, як Україна девальвація до 30 UAH/USD не буде критичною — цей показник знаходиться в рамках прогнозу UIF на 2022 рік.

Вплив здешевлення гривні на економіку залежатиме від рівня девальвації. Співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук каже, що частина імпортерів вже давно орієнтувалася на коридор 28-30 UAH/USD, тоді як відчутні втрати для економіки стануть можливими при просіданні національної валюти до 35 UAH/USD, що в 2022 році малоймовірно. На думку Олександра Мартиненка, голови департаменту з корпоративного аналізу групи ICU, помітне просідання курсу гривні призведе до високої інфляції, падіння споживчого попиту й негативно вплине на ділову активність і економіку в цілому.

Проте, на думку опитаних Фокусом експертів, надмірна девальвація малоймовірна у 2022 році.

Детально про головні ризики для економіки України, серед яких – ціна на газ, ситуація в енергосекторі, залучення нових зовнішніх кредитів, читайте у статті Фокусу.