Действенное оружие в борьбе с РФ: за короткое время товарооборот Украины и ЕС вырос на 35%
Украина усиливает сотрудничество со странами Европейского Союза по ключевым направлениям, несмотря на угрозу со стороны России.
Об этом написала в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с представителями Евросоюза в Брюсселе.
По ее словам, прошлый год продемонстрировал, что ЕС является основным торговым партнером Украины. Так, товарооборот между Украиной и странами Европы вырос на 35% и достиг 62,5 миллиарда долларов.
"Также в этом году мы должны завершить важные долгосрочные проекты, предусмотренные Соглашением об ассоциации. Важным вопросом, как для Украины, так и для Европейского Союза, остаются международные грузовые перевозки. Поэтому крайне насущным является диалог с Еврокомиссией по заключению нового Соглашения по либерализации автоперевозок", — рассказала Свириденко.
Кроме того, Украина системно внедряет климатическую политику Евросоюза, в частности, в сфере промышленного и агропромышленного производства.
"Приоритетное направление аграрной политики Украины – способствовать развитию органического земледелия. Это позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС и способствовать ее выводу на другие международные рынки", — написала министр экономики.
Украина и ЕС также работают над интеграцией энергетических рынков. В ближайшее время Украина проведет тест на энергонезависимость, на трехдневный срок отсоединившись от России и Беларуси.
"Такое решение продемонстрирует самостоятельность нашего государства и позволит в дальнейшем объединить украинскую энергосистему с европейской и присоединиться к ENTSO-E. Также в этом году наше государство сделает большой шаг в термомодернизации зданий, что является важным этапом достижения энергонезависимости", — отметила Свириденко.
Всего планируется провести утепление 5000 домов, что позволит не только сэкономить энергоресурсы, но и дополнительно стимулировать отдельные отрасли экономики.
"Активная работа по улучшению украинско-европейского сотрудничества – это лучший ответ на попытки эскалации конфликта со стороны России. Ведь положительные результаты экономического роста являются действенным оружием в борьбе с военной агрессией", — констатировала Свириденко.