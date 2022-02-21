Действенное оружие в борьбе с РФ: за короткое время товарооборот Украины и ЕС вырос на 35%

Украина усиливает сотрудничество со странами Европейского Союза по ключевым направлениям, несмотря на угрозу со стороны России.

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Об этом написала в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко по итогам встречи с представителями Евросоюза в Брюсселе.

По ее словам, прошлый год продемонстрировал, что ЕС является основным торговым партнером Украины. Так, товарооборот между Украиной и странами Европы вырос на 35% и достиг 62,5 миллиарда долларов.

"Также в этом году мы должны завершить важные долгосрочные проекты, предусмотренные Соглашением об ассоциации. Важным вопросом, как для Украины, так и для Европейского Союза, остаются международные грузовые перевозки. Поэтому крайне насущным является диалог с Еврокомиссией по заключению нового Соглашения по либерализации автоперевозок", — рассказала Свириденко.

Кроме того, Украина системно внедряет климатическую политику Евросоюза, в частности, в сфере промышленного и агропромышленного производства.

"Приоритетное направление аграрной политики Украины – способствовать развитию органического земледелия. Это позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС и способствовать ее выводу на другие международные рынки", — написала министр экономики.

Украина и ЕС также работают над интеграцией энергетических рынков. В ближайшее время Украина проведет тест на энергонезависимость, на трехдневный срок отсоединившись от России и Беларуси.

"Такое решение продемонстрирует самостоятельность нашего государства и позволит в дальнейшем объединить украинскую энергосистему с европейской и присоединиться к ENTSO-E. Также в этом году наше государство сделает большой шаг в термомодернизации зданий, что является важным этапом достижения энергонезависимости", — отметила Свириденко.

Всего планируется провести утепление 5000 домов, что позволит не только сэкономить энергоресурсы, но и дополнительно стимулировать отдельные отрасли экономики.

"Активная работа по улучшению украинско-европейского сотрудничества – это лучший ответ на попытки эскалации конфликта со стороны России. Ведь положительные результаты экономического роста являются действенным оружием в борьбе с военной агрессией", — констатировала Свириденко.