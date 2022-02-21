Дієва зброя в боротьбі з РФ: за короткий час товарообіг України і ЄС зріс на 35%

Україна посилює співробітництво з країнами Європейського Союзу за ключовими напрямками, незважаючи на загрозу з боку Росії.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Про це написала у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з представниками Євросоюзу у Брюсселі.

За її словами, минулий рік продемонстрував, що ЄС є основним торговим партнером України. Так, товарообіг між Україною та країнами Європи зріс на 35% і сягнув 62,5 мільярда доларів.

"Також цього року ми маємо завершити важливі довгострокові проєкти, передбачені Угодою про асоціацію. Важливим питанням як для України, так і для Європейського Союзу залишаються міжнародні вантажні перевезення. Тому вкрай нагальним є діалог з Єврокомісією з укладення нової Угоди щодо лібералізації автоперевезень", — розповіла Свириденко.

Крім цього, Україна системно впроваджує кліматичну політику Євросоюзу, зокрема, у сфері промислового та агропромислового виробництва.

"Пріоритетний напрям аграрної політики України – сприяти розвитку органічного землеробства. Це дозволить збільшити експорт сільськогосподарської продукції до ЄС та сприяти її виведенню на інші міжнародні ринки", — написала міністерка економіки.

Україна та ЄС також працюють над інтеграцією енергетичних ринків. Найближчим часом Україна проведе тест на енергонезалежність, на триденний термін від’єднавшись від Росії й Білорусі.

"Таке рішення продемонструє самостійність нашої держави та дозволить у подальшому об’єднати українську енергосистему з європейською і приєднатися до ENTSO-E. Також цього року наша держава зробить великий крок у термомодернізації будівель, що є важливим етапом для досягнення енергонезалежності", — зазначила Свириденко.

Загалом планується провести утеплення 5000 будинків, що дозволить не тільки заощадити енергоресурси, а і додатково стимулювати окремі галузі економіки.

"Активна робота над покращенням українсько-європейської співпраці – це найкраща відповідь на спроби ескалації конфлікту з боку Росії. Адже позитивні результати економічного зростання є найдієвішою зброєю у боротьбі з військовою агресією", — констатувала Свириденко.