США могут ввести полное эмбарго на торговлю с РФ и перекрыть доступ к морским путям

Под санкциями также может оказаться российский никель, уран и титан. Более того, Кремлю не удастся обойти ограничения с помощью криптовалюты.

США все еще могут ввести против РФ полное торговое эмбарго и заблокировать доступ России к международным морским путям. Об этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал в понедельник, 14 марта, в интервью CNBC.

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Полное эмбарго на торговлю с Россией и перекрытие стране доступа к международным морским в списке возможных мер воздействия на РФ из-за вторжения в Украину. США также также ввести запрет на российский никель, уран и титан, а также активы в криптовалюте.

По словам замминистра финансов, санкции ставят российского президента Владимира Путина перед выбором — продолжить вторжение в Украину или же пойти путем деэскалации.

Российскую экономику зажали в тисках

"Мы ясно дали понять, что если вторжение будет продолжатся, сохранятся и ограничения, которые взяли в тиски российскую экономики. Российские фондовые рынки закрыты уже несколько недель. Рубль потерял больше половины стоимости. В таких обстоятельствах Путин оказывается в положении, когда нужно принимать решение о том, как распределять финансовые ресурсы.

На вопрос в том, как долго российская экономика сможет выдержать такой натиск и ожидается ли дефолт, Адейемо ответил, что российская экономика оказалась в финансовом кризисе в результате санкций, которые последовали за вторжением.

И это подтверждает эффективность санкций: гражданам РФ запретили снимать валюту, цены на товары растут, чиновники решают, по каким долгам платить. Все это, предположительно, должно поставить Путина перед выбором — продолжать ли вторжение или нет, инвестировать ли в свой собственный народ, или войну в Украине.

Китай не поможет России

По словам замминистра финансов США, Россия рассчитывает на помощь Китая, однако это неверный расчет. У Китая недостаточно новейших технологий, которые нужны РФ.

"Российская элита покупает дома не в Пекине, а в Лондоне, Нью-Йорке. Страны G-7 согласовали заморозку и изъятие их активов. Поэтому Китаю просто нечем помочь России", — объяснил Адейемо. Также если РФ попытается использовать криптовалюту, чтобы обойти санкции, эти активы тоже будут изъяты.

Ранее Фокус сообщал, что Россия находится в шаге от первого дефолта по внешнему долгу с 1918-го, когда большевики во главе с Владимиром Лениным решили не платить по долговым обязательствам Российской империи. Это стало шоковым потрясением для мировых рынков, потому что госдолг РИ был одним из самых крупных. Сейчас РФ не может расплатиться потому, что страны Большой семерки заморозили российские международные резервы на сумму 640 млрд долларов, которые накапливались на случай кризисного положения.