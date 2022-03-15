США можуть запровадити повне ембарго на торгівлю з РФ та перекрити доступ до морських шляхів

Під санкціями також може бути російський нікель, уран і титан. Більше того, Кремлю не вдасться оминути обмеження за допомогою криптовалюти.

США все ще можуть запровадити проти РФ повне торгове ембарго та заблокувати доступ Росії до міжнародних морських шляхів. Про це заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо розповів у понеділок, 14 березня, в інтерв'ю CNBC.

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Повне ембарго на торгівлю з Росією та перекриття країні доступу до міжнародних морських у списку можливих заходів впливу на РФ через вторгнення в Україну. США також запровадять заборону на російський нікель, уран і титан, а також активи в криптовалюті.

За словами заступника міністра фінансів, санкції ставлять російського президента Володимира Путіна перед вибором — продовжити вторгнення в Україну або піти шляхом деескалації.

Російську економіку затиснули в лещатах

"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вторгнення буде продовжено, збережуться й обмеження, які взяли в лещата російську економіку. Російські фондові ринки закриті вже кілька тижнів. Рубль втратив більше половини вартості. У таких обставин Путін опиняється в положенні, коли потрібно ухвалювати рішення про Як розподіляти фінансові ресурси.

На питання в тому, як довго російська економіка зможе витримати такий натиск і чи очікується дефолт, Адейемо відповів, що російська економіка опинилася у фінансовій кризі внаслідок санкцій, які наслідували вторгнення.

І це підтверджує ефективність санкцій: громадянам РФ заборонили знімати валюту, ціни на товари зростають, чиновники вирішують за якими боргами платити. Все це, ймовірно, має поставити Путіна перед вибором — чи продовжувати вторгнення, чи інвестувати у свій власний народ, чи війну в Україні.

Китай не допоможе Росії

За словами заступника міністра фінансів США, Росія розраховує на допомогу Китаю, однак це неправильний розрахунок. У Китаю недостатньо нових технологій, які потрібні РФ.

"Російська еліта купує вдома не в Пекіні, а в Лондоні, Нью-Йорку. Країни G-7 узгодили заморожування і вилучення їхніх активів. Тому Китаю просто нічим допомогти Росії", — пояснив Адейемо. Також якщо РФ спробує використати криптовалюту, щоб обійти санкції, ці активи також будуть вилучені.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія знаходиться за крок від першого дефолту за зовнішнім боргом з 1918-го, коли більшовики на чолі з Володимиром Леніним вирішили не платити за борговими зобов'язаннями Російської імперії. Це стало шоковим потрясінням для світових ринків, тому що держборг РФ був одним із найбільших. Зараз РФ не може розплатитися тому, що країни Великої сімки заморозили російські міжнародні резерви на суму 640 млрд доларів, які накопичувалися на випадок кризового стану.