В условиях войны объекты критической инфраструктуры должны снабжаться по особому механизму

С 1 марта в Украине введен механизм ПСО, которым предусматривается специальная льготная цена газа для теплогенерирующих предприятий. Однако практическая реализация этого правительственного решения несовершенна, считает председатель правления Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович, поскольку не принимаются во внимание обстоятельства, в которых сегодня работает конкретное предприятие — ключевое для целой области и очень важное для всей Украины, передает Status Quo.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Деятельность ТЭЦ-5 не подразумевает дистанционного формата. И в Харьковском регионе, где ни на миг не прекращаются вражеские атаки, где постоянно повреждаются сети, люди вынуждены работать днем и ночью под обстрелами.

По словам Александра Минковича, факторы работы в условиях войны совсем не учитываются газоснабжающей компанией "Нефтегаз Трейдинг":

"Для заключения соглашения по механизму ПСО о получении газа по льготной цене и отмене предыдущего трехлетнего договора на поставку газа, ТЭЦ-5 должна нести дополнительную финансовую нагрузку в 220 миллионов гривен. Вдумайтесь, речь идет о критической инфраструктуре в критическое для страны время!".

Следующий аспект — ТЭЦ-5 обязывают платить штрафы за небалансы газа.

"Все наше соглашение с компанией "Нефтегаз Трейдинг" состоит из оплаты небалансов газа. Если мы не "угадали" потребление газа с сегодняшнего дня на завтрашний, не говоря уже о месячной перспективе, то мы платим штрафы. Неважно, в какую сторону небаланс – в большую или меньшую. Если основная часть теплогенерирующих предприятий страны работает в относительно спокойных условиях и есть возможность что-либо планировать, то Харьковская ТЭЦ-5, как и весь Харьков, под непрерывными обстрелами, из-за чего повреждается инфраструктура тепловых сетей, меняется тепловая нагрузка. Невозможно предугадать, какой она будет в следующий момент. А значит, нельзя предусмотреть потребление газа", — говорит руководитель ТЭЦ-5.

По его словам, та же ситуация с электрической нагрузкой, которую ТЭЦ-5 пока никак не может ни спрогнозировать, ни спланировать.

"Сегодня управление электрогенерацией осуществляет центральный регулятор НЭК "Укрэнерго". Выработка электроэнергии зависит не от нашего предприятия, а от баланса электроэнергии в стране, живущей в состоянии войны. И мы не можем сейчас планировать выработку электричества. А такие требования мирного времени как, например, планирование потребления, балансировки и небалансы – недопустимы сейчас на практике", — подчеркивает Александр Минкович.

Более того, договором со стороны газоснабжающей компании не предусмотрена возможность корректировки месячных объемов потребления, а вот штраф за недобор газа присутствует – 10% от невыбранного или "неугаданного" объема потребления.

"Это вызывает искреннее недоумение. Видим задекларированные на самом высоком уровне инициативы для уменьшения финансовой нагрузки на предприятия, работающие в очень сложной ситуации. Однако договор, подготовленный компанией "Нефтогаз Трейдинг" для ТЭЦ-5, нивелирует все эти положительные наработки", — резюмирует Александр Минкович и призывает учитывать обстоятельства, в которых работает Харьковская ТЭЦ-5 — наперекор войне, в условиях постоянной опасности для жизни персонала.