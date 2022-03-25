В умовах війни об'єкти критичної інфраструктури повинні забезпечуватися за особливим механізмом

З 1 березня в Україні запроваджено механізм ПСО, яким передбачається спеціальна пільгова ціна газу для теплогенеруючих підприємств. Проте практична реалізація цього урядового рішення недосконала, вважає голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, оскільки не беруться до уваги обставини, за яких сьогодні працює конкретне підприємство — ключове для цілої області та дуже важливе для всієї України, передає Status Quo.

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Діяльність ТЕЦ-5 не передбачає дистанційного формату. І в Харківському регіоні, де ні на мить не припиняються ворожі атаки, де постійно ушкоджуються сіті, люди змушені працювати вдень та вночі під обстрілами.

За словами Олександра Мінковича, фактори роботи в умовах війни зовсім не враховуються газопостачальною компанією "Нафтогаз Трейдинг".

"Для укладання угоди щодо механізму ПСО про отримання газу за пільговою ціною та скасуванням попереднього трирічного договору на постачання газу, ТЕЦ-5 має нести додаткове фінансове навантаження у 220 мільйонів гривень. Вдумайтеся, йдеться про критичну інфраструктуру в критичний для країни час!".

Наступний аспект – ТЕЦ-5 зобов'язують сплачувати штрафи за небаланси газу.

"Вся наша угода з компанією "Нафтогаз Трейдинг" складається із оплати небалансів газу. Якщо ми не вгадали споживання газу з сьогоднішнього дня на завтрашній, не кажучи вже про місячну перспективу, то ми сплачуємо штрафи. Неважливо, у який бік небаланс — у більшу чи меншу. Якщо основна частина теплогенеруючих підприємств країни працює у відносно спокійних умовах і має можливість планувати що-небудь, то Харківська ТЕЦ-5, як і весь Харків, під безперервними обстрілами, через що ушкоджується інфраструктура теплових мереж, змінюється теплове навантаження. Неможливо передбачити, якою вона буде наступного моменту. Отже, не можна передбачити споживання газу", — каже керівник ТЕЦ-5.

За його словами, така ж сама ситуація з електричним навантаженням, яке ТЕЦ-5 поки що ніяк не може ні спрогнозувати, ні спланувати.

"Сьогодні управління електрогенерацією здійснює центральний регулятор НЕК "Укренерго". Вироблення електроенергії залежить не від нашого підприємства, а від балансу електроенергії країни, що у стані війни. І ми не можемо зараз планувати вироблення електрики. А такі вимоги мирного часу як, наприклад, планування споживання, балансування та небаланси — неприпустимі зараз на практиці", — наголошує Олександр Мінкович.

Більше того, договором з боку газопостачальної компанії не передбачено можливості коригування місячних обсягів споживання, а ось штраф за недобір газу присутній – 10% від невибраного або "невгаданого" обсягу споживання.

"Це викликає щире здивування. Бачимо задекларовані на найвищому рівні ініціативи зменшення фінансового навантаження на підприємства, що працюють у дуже складній ситуації. Проте договір, підготовлений компанією "Нафтогаз Трейдинг" для ТЕЦ-5, нівелює всі ці позитивні напрацювання", — резюмує Олександр Мінкович та закликає враховувати обставини, в яких працює Харківська ТЕЦ-5 — наперекір війні, за умов постійної небезпеки для життя персоналу.