Акции "Газпрома" обвалились после отказа ЕС платить за российский газ рублями — СМИ

В плане капитализации "Газпром" за один день подешевел на 732 млрд рублей.

В пятницу, 25 марта, в ходе торгов на Московской бирже акции "Газпрома" резко упали в цене. Российская транснациональная энергетическая компания, которую позиционируют как национальное достояние РФ, подешевела больше других сырьевых экспортеров из-за того, что ведущие страны ЕС не согласились с ультиматумом Владимира Путина платить за российский газ в рублях. Об этом сообщает The Moscow Times.

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К окончанию торгов акции "Газпрома" потеряли 12,2% от своей стоимости — втрое выше индекса МосБиржи (-3,7%). Таким образом весь рост, набранный в четверг был утерян.

В пересчете на капитализацию "Газпром" подешевел на 732 млрд рублей в течение одного дня.

Есть мнение, что такое падение акций объясняется потенциальным сокращением поставок в Европу.

Накануне, 23 марта, Путин заявил, что в РФ не видят смысла получать оплату по газовым контрактам в долларах и евро, потому что страны Запада "дискредитировали" свои валюты. По поручению президента РФ оплата поставок в "недружественные страны", на которые приходится порядка 70% экспорта "Газпрома", должна быть переведена в рубли.

В свою очередь, Еврокомиссия назвала шантажом такой ультиматум со стороны Кремля и нарушением сделки.

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