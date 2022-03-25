Акції "Газпрому" обвалилися після відмови ЄС платити за російський газ рублями — ЗМІ

У плані капіталізації "Газпром" за один день подешевшав на 732 млрд рублів.

У п'ятницю, 25 березня, під час торгів на Московській біржі акції "Газпрому" різко впали в ціні. Російська транснаціональна енергетична компанія, яку позиціонують як національне надбання РФ, подешевшала більше за інші сировинні експортери через те, що провідні країни ЄС не погодилися з ультиматумом Володимира Путіна платити за російський газ у рублях. Про це повідомляє The Moscow Times.

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До закінчення торгів акції "Газпрому" втратили 12,2% від своєї вартості — це втричі вище за індекс МосБіржі (-3,7%). Так усе зростання, набране в четвер, було втрачене.

У перерахунку на капіталізацію "Газпром" подешевшав на 732 млрд рублів протягом одного дня.

Є думка, що таке падіння акцій пояснюється потенційним скороченням постачання в Європу.

Напередодні, 23 березня, Путін заявив, що в РФ не бачать сенсу отримувати оплату за газовими контрактами в доларах і євро, бо країни Заходу "дискредитували" свої валюти. За дорученням президента РФ оплата поставок до "недружніх країн", на які припадає близько 70% експорту "Газпрому", має бути переведена в рублі.

У свою чергу Єврокомісія назвала шантажем такий ультиматум із боку Кремля та порушенням угоди.

Раніше Фокус повідомляв, які санкції могли б перекреслити мрію Путіна про переможну війну. Директор програми "Економіка" Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін вважає, що лише повне ембарго на експорт російських енергоносіїв буде відчутним для РФ.