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Экономика Российско-украинская война

YouControl запустил сервис для проверки связей с активами агрессора

Ольга Чайка
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RuAssets сервис Youcontrol активы проверка Россия Беларусь
YouControl создала сервис RuAssets для проверки связей со страной-агрессором

Создатели инструмента уверены: быстрый разрыв сотрудничества ускорит крах компаний, которые финансируют войну против Украины.

Украинская ІТ-компания YouControl, создающая сервисы на основе открытых данных, запустила инструмент для проверки связей физических и юрлиц с российскими и белорусскими активами — платформу RuAssets. Об этом сообщает сама компания.

"Платформа RuAssets выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества. Также сигнализирует о связи с подсанкционными лицами, военными террористами и пропагандистами", — отмечают создатели инструмента.

RuAssets позволяет выявлять даже самые скрытые связи бизнесов и лиц со странами-агрессорами через цепи посредников. То есть если человек имеет даже косвенный контакт — через родственников, работу, должностные полномочия — инструмент покажет связь как возможный фактор риска.

RuAssets YouControl сервис проверка активы Россия Беларусь
YouControl создала сервис RuAssets для проверки связей с активами РФ и Беларуси
RuAssets YouControl сервис проверка активы Россия Беларусь
YouControl создала сервис RuAssets для проверки связей с активами РФ и Беларуси
RuAssets YouControl сервис проверка активы Россия Беларусь
YouControl создала сервис RuAssets для проверки связей с активами РФ и Беларуси
RuAssets YouControl сервис проверка активы Россия Беларусь
RuAssets YouControl сервис проверка активы Россия Беларусь
RuAssets YouControl сервис проверка активы Россия Беларусь

Создатели платформы говорят, что она содержит наиболее полный список российских и белорусских национальных публичных деятелей из более чем 100 источников; анализирует данные данные из официальных реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы; проверяет физических и юрлиц в более чем 50 международных санкционных списках; дает знать о связях с военными террористами или пропагандистами.

Платформу обещают обновлять и усовершенствовать.

В YouControl подчеркивают, что журналисты, представители госвласти и правоохранительных органов смогут пользоваться платформой RuAssets бесплатно.

YouControl создала сервис RuAssets для проверки связей с активами РФ и Беларуси

Напомним, по состоянию на 24 февраля 2022 года по данным Опендатабот 16 896 компаний, зарегистрированных в Украине, принадлежали россиянам и белорусам. Данные из Единого госреестра показали количество юридических лиц, среди основателей которых есть хотя бы один гражданин РФ или Белоруссии.

Верховная Рада 3 марта приняла закон № 2116-IX о принципах принудительного изъятия российской собственности. Документ вступил в силу 7 марта. Фокус рассказывал, какие именно из связанных с РФ бизнесов и компаний Украина может получить и когда начнется большая национализация российского бизнеса.

Ранее Фокус писал, что Украина может национализировать ряд активов страны-агрессора.