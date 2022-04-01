YouControl запустил сервис для проверки связей с активами агрессора

Создатели инструмента уверены: быстрый разрыв сотрудничества ускорит крах компаний, которые финансируют войну против Украины.

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Украинская ІТ-компания YouControl, создающая сервисы на основе открытых данных, запустила инструмент для проверки связей физических и юрлиц с российскими и белорусскими активами — платформу RuAssets. Об этом сообщает сама компания.

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"Платформа RuAssets выявляет причастность компаний и людей из разных уголков мира к российским и белорусским национальным публичным деятелям с целью замораживания их счетов и ареста имущества. Также сигнализирует о связи с подсанкционными лицами, военными террористами и пропагандистами", — отмечают создатели инструмента.

RuAssets позволяет выявлять даже самые скрытые связи бизнесов и лиц со странами-агрессорами через цепи посредников. То есть если человек имеет даже косвенный контакт — через родственников, работу, должностные полномочия — инструмент покажет связь как возможный фактор риска.

[ + – ] YouControl создала сервис RuAssets для проверки связей с активами РФ и Беларуси [ + – ] YouControl создала сервис RuAssets для проверки связей с активами РФ и Беларуси [ + – ] YouControl создала сервис RuAssets для проверки связей с активами РФ и Беларуси

Создатели платформы говорят, что она содержит наиболее полный список российских и белорусских национальных публичных деятелей из более чем 100 источников; анализирует данные данные из официальных реестров владельцев и бенефициаров бизнесов стран СНГ и Европы; проверяет физических и юрлиц в более чем 50 международных санкционных списках; дает знать о связях с военными террористами или пропагандистами.

Платформу обещают обновлять и усовершенствовать.

В YouControl подчеркивают, что журналисты, представители госвласти и правоохранительных органов смогут пользоваться платформой RuAssets бесплатно.

[ + – ] YouControl создала сервис RuAssets для проверки связей с активами РФ и Беларуси

Напомним, по состоянию на 24 февраля 2022 года по данным Опендатабот 16 896 компаний, зарегистрированных в Украине, принадлежали россиянам и белорусам. Данные из Единого госреестра показали количество юридических лиц, среди основателей которых есть хотя бы один гражданин РФ или Белоруссии.

Верховная Рада 3 марта приняла закон № 2116-IX о принципах принудительного изъятия российской собственности. Документ вступил в силу 7 марта. Фокус рассказывал, какие именно из связанных с РФ бизнесов и компаний Украина может получить и когда начнется большая национализация российского бизнеса.

Ранее Фокус писал, что Украина может национализировать ряд активов страны-агрессора.