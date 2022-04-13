Крупнейший мировой нефтетрейдер отказался от российской нефти

Vitol Group не планирует заключать новые контракты по российским энергоносителям после просьбы советника Зеленского о прекращении сотрудничества с нефтедобывающей отраслью РФ.

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К концу 2022 года крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group пообещал полностью прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщил Bloomberg.

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"Во втором квартале года года объемы торговли российской нефтью значительно сократятся, потому что будет меньше контрактных обязательств", — сообщил представитель Vitol, отметив, что до конца года компания намерена полностью остановить торговлю российской нефтью и нефтепродуктами. Новые контракты по российским энергоносителям не предвидятся.

Заявление женевской компании Vitol Group последовало после обращения советника президента Украины Олега Устенко, который попросил представителей компании прекратить сотрудничество с нефтедобывающей отраслью из РФ, дабы пресечь финансирование войны в Украине.

И хотя на государственном уровне США ввели запрет на нефтепродукты российского производства, все же их экспорт на мировые рынки продолжается. Многие европейские компании все еще импортируют нефть из России.

Нефтеперерабатывающие компании из Индии и Китая также продолжают закупать российские нефтепродукты.

Частные нефтетрейдеры, такие как Vitol, Trafigura Group и Glencore Plc, продолжали загрузку и продажу нефтегрузов из РФ после начала активной фазы войны в Украине.

Трейдинговые фирмы иногда заключают долгосрочные заранее предоплаченные контракты с производителями, такими как Роснефть.

Glencore и Trafigura в начале этой недели заявили, что будут выполнять долгосрочные контрактные обязательства. Вместе с тем, представители Glencore не планируют заключать новые контракты с Россией, а в Trafigura сообщили, что сократят объемы поставок из РФ.

Ранее Фокус сообщал, что шестой пакет санкций Евросоюза затронет российскую нефть. Представители Литвы заявили о необходимости введения новых ограничений в отношении РФ после того, как вскрылись военные преступления российской армии в Буче и Ирпене.