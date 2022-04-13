Найбільший світовий нафтотрейдер відмовився від російської нафти

Vitol Group не планує укладати нові контракти щодо російських енергоносіїв після прохання радника Зеленського про припинення співпраці з нафтовидобувною галуззю РФ.

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До кінця 2022 року найбільший незалежний нафтотрейдер Vitol Group пообіцяв повністю припинити торгівлю російською сирою нафтою та нафтопродуктами. Про це повідомив Bloomberg.

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"У другому кварталі року обсяги торгівлі російською нафтою значно скоротяться, тому що буде менше контрактних зобов'язань", — повідомив представник Vitol, зазначивши, що до кінця року компанія має намір повністю зупинити торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами. Нових контрактів щодо російських енергоносіїв не передбачається.

Заява женевської компанії Vitol Group відбулася після звернення радника президента України Олега Устенка, який попросив представників компанії припинити співпрацю з нафтовидобувною галуззю з РФ, щоб припинити фінансування війни в Україні.

І хоча на державному рівні США ввели заборону на нафтопродукти російського виробництва, все ж таки їх експорт на світові ринки триває. Багато європейських компаній усе ще імпортують нафту з Росії.

Нафтопереробні компанії з Індії та Китаю також продовжують закуповувати російські нафтопродукти.

Приватні нафтотрейдери, такі як Vitol, Trafigura Group і Glencore Plc, продовжували завантаження та продаж нафтовантажів із РФ після початку активної фази війни в Україні.

Трейдингові фірми іноді укладають довгострокові передоплачені контракти з виробниками, такими як Роснафта.

Glencore і Trafigura на початку цього тижня заявили, що виконуватимуть довгострокові контрактні зобов'язання. Разом із тим, представники Glencore не планують укладати нові контракти з Росією, а Trafigura повідомили, що скоротять обсяги поставок із РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що шостий пакет санкцій Євросоюзу торкнеться російської нафти. Представники Литви заявили про необхідність запровадження нових обмежень щодо РФ після того, як розкрилися військові злочини російської армії в Бучі й Ірпені.