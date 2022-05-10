Россия может отключить газ Германии: Берлин готовит кризисный план

Немецкие критически важные предприятия, такие как НПЗ, могут быть переведены на прямое госуправление. В прошлом месяце были одобрены соответствующие изменения в законодательстве.

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Немецкие власти готовятся к внезапной остановке подачи газа из России. Разрабатывается комплекс чрезвычайных мер, в т.ч. национализация критически важных предприятий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

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Над планом работают в Министерстве экономики Германии — это свидетельство того, что в стране всерьез обеспокоены сценарием, при котором Кремль в одностороннем порядке перекроет газ крупнейшей экономике Европы. Российского голубое топливо критически важно для местного производства стали, пластика и автомобилей.

В прошлом году на долю российского газа приходилось до 55% от общего объема немецкого газового импорта. Сейчас от официального Берлина требуют отказаться от российских энергоносителей, за счет которых, как считается, РФ финансирует войну в Украине.

Власти Германии заявляют о намерениях отказаться от поставок энергоресурсов из РФ, но, по оценкам, страна будет в значительной степени от них зависима до середины 2024 года.

Германия поддержала санкции против нефти и угля из РФ

Неизвестно, насколько высока угроза того, что Кремль остановит подачу газа в Германию. Однако официальные лица страны утверждают, что хотят помочь остановить войну в Украине, например поддержав газовое эмбарго. Берлин уже поддержал санкции в отношении российского угля и нефти.

Поэтому есть вероятность того, что Кремль в одностороннем порядке перекроет подачу газа.

Кризисные меры

Правительство Германии может с помощью кредитования энергетических компаний помочь им справиться с растущими ценами. В то же время, критически важные предприятия, такие как НПЗ, могут быть переведены на прямое госуправление. В прошлом месяце были одобрены соответствующие изменения в законодательстве.

Сейчас этот вопрос уже обсуждается на практике. Власти страны могут взять под свой контроль нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт, которым управляет "Роснефть". На долю завода приходится основная часть российской нефти в Германии, но он может пострадать от нефтяного эмбарго ЕС.

Национализация энергетики

По данным источников, также рассматривается вариант с национализацией энергетических компаний, но здесь во главу угла ставиться экономическая целесообразность.

Германия также рассматривает возможность приобретения долей в компаниях — прецеденты уже были. В 2018 году госбанк KfW приобрел 20% акций оператора энергетической сети 50 Hertz, чтобы перебить предложение государственной энергосистемы Китая.

Ранее Фокус сообщал, что Соединенные Штаты впервые ввели санкции против руководителей Газпромбанка. Новые ограничения распространяются на 27 руководителей финучреждения. Однако его активы по-прежнему не заморожены и сделки с Газпромом не под запретом.