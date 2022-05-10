Енергетичний націоналізм: Німеччина готується до відключення російського газу

Німецькі критично важливі підприємства, такі як НПЗ, можуть бути переведені на пряме держуправління. Минулого місяця було схвалено відповідні зміни в законодавстві.

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Німецька влада готується до раптової зупинки подачі газу з Росії. Розробляється комплекс надзвичайних заходів, зокрема націоналізація критично важливих підприємств. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з питанням.

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Над планом працюють у Міністерстві економіки Німеччини — це свідчення того, що в країні серйозно стурбовані сценарієм, за якого Кремль односторонньо перекриє газ найбільшій економіці Європи. Російське блакитне паливо критично важливе для місцевого виробництва сталі, пластику й автомобілів.

Минулого року на частку російського газу припадало до 55% загального обсягу німецького газового імпорту. Наразі від офіційного Берліна вимагають відмовитися від російських енергоносіїв, за рахунок яких, як вважається, РФ фінансує війну в Україні.

Влада Німеччини заявляє про наміри відмовитися від постачання енергоресурсів із РФ, але, за оцінками, країна буде значною мірою від них залежна до середини 2024 року.

Німеччина підтримала санкції проти нафти та вугілля з РФ

Невідомо, наскільки високою є загроза того, що Кремль зупинить подачу газу в Німеччину. Проте офіційні особи країни стверджують, що хочуть допомогти зупинити війну в Україні, наприклад, підтримавши газове ембарго. Берлін уже підтримав санкції щодо російського вугілля та нафти.

Тому є ймовірність, що Кремль в односторонньому порядку перекриє подачу газу.

Кризові заходи

Уряд Німеччини може за допомогою кредитування енергетичних компаній допомогти їм упоратися зі зростанням цін. Водночас критично важливі підприємства, такі як НПЗ, можуть бути переведені на пряме держуправління. Минулого місяця було схвалено відповідні зміни в законодавстві.

Наразі це питання вже обговорюється на практиці. Влада країни може взяти під свій контроль нафтопереробний завод PCK у місті Шведт, яким керує "Роснафта". На завод припадає більшість російської нафти в Німеччини, але може постраждати від нафтового ембарго ЄС.

Націоналізація енергетики

За даними джерел, також розглядається варіант із націоналізацією енергетичних компаній, але тут на чільне місце ставиться економічна доцільність.

Німеччина також розглядає можливість придбання часток у компаніях — прецеденти вже були. 2018 року держбанк KfW придбав 20% акцій оператора енергетичної мережі 50 Hertz, щоб перебити пропозицію державної енергосистеми Китаю.

Раніше Фокус повідомляв, що Сполучені Штати вперше запровадили санкції проти керівників "Газпромбанку". Нові обмеження поширюються на 27 керівників фінустанови. Проте його активи, як і раніше, не заморожені, і угоди з "Газпромом" не під забороною.