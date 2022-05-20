Счета компании "Барвинок" – одной из крупнейших компаний-поставщиков электроэнергии в Харьковской области – арестованы

Энергетическая компания "Барвинок" проиграла суд на 56 млн грн, счета компании под арестом.

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Суд принял решение арестовать счета энергетической компании "Барвинок". Причина − отказ выполнять свои обязательства перед партнерами и накопление перед ними долга в более 56 миллионов гривен. Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Харьковской области, которое оказалось в распоряжении редакции.

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Согласно документу, ЧАО "Барвинок" задолжал ООО "Электротрейдинг Груп" сумму в 56 166 700 млн грн. В результате последняя обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму со счетов "Барвинка".

Суд рассмотрел и частично удовлетворил иск, приняв решение арестовать счета "Барвинка" с целью не допустить вывод с них средств компании.

"Учитывая доводы истца, суд пришел к выводу, о необходимости принятия мер по обеспечению иска и частичного удовлетворения заявления заявителя", – говорится в решении.

По мнению экспертов, подобное решение может привести к банкротству одной из крупнейших компаний-поставщиков электроэнергии в Харьковской области. Это, в свою очередь, может иметь далеко идущие негативные последствия, вплоть до перебоев поставок электроэнергии конечным потребителям.