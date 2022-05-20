Рахунки компанії "Барвінок" – однієї з найбільших компаній-постачальників електроенергії у Харківській області – заарештовано

Енергетична компанія "Барвінок" програла суд на 56 млн грн, рахунки компанії під арештом.

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Суд ухвалив рішення заарештувати рахунки енергетичної компанії "Барвінок". Причина – відмова виконувати свої зобов'язання перед партнерами та накопичення перед ними боргу понад 56 мільйонів гривень. Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Харківської області, яка опинилася у розпорядженні редакції.

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Згідно з документом, ПрАТ "Барвінок" заборгував ТОВ "Електротрейдинг Груп" суму 56 166 700 млн грн. В результаті остання звернулася до суду з вимогою стягнути цю суму з рахунків Барвінку.

Суд розглянув і частково задовольнив позов, прийнявши рішення заарештувати рахунки "Барвінку" з метою не допустити виведення з них коштів компанії.

"Враховуючи доводи позивача, суд дійшов висновку про необхідність вжиття заходів щодо забезпечення позову та часткового задоволення заяви заявника", – йдеться в ухвалі.

На думку експертів, подібне рішення може призвести до банкрутства однієї з найбільших компаній-постачальників електроенергії у Харківській області. Це, своєю чергою, може мати негативні наслідки, що йдуть далеко, аж до перебоїв постачання електроенергії кінцевим споживачам.