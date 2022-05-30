Польша больше не будет бесплатно поставлять Украине топливо, — министр климата

По словам польского министра Анны Москвы, в начале вторжения РФ и после бомбардировки Кременчугского НПЗ поставки были безвозмездными. Но сейчас топливо везут на коммерческой основе.

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Министр энергетики и климатических изменений Польши Анна Москва в недавнем интервью заявила, что вместо бесплатных поставок топлива Украине, которые Польша осуществляла сразу же после масштабного вторжения войск РФ и обстрелов Кременчугского НПЗ, сейчас идут коммерческие поставки компании Orlen. Связано это со значительными затратами по части логистики. Об этом сообщает Biznesalert.

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"В начале войны и после бомбардировки НПЗ мы отправляли это топливо безвозмездно. В настоящее время это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических затрат", — объяснила чиновница, по словам которой, как правило, для поставок использовались трубопроводы, но сейчас пришлось находить новые каналы.

Ранее сообщалось, что дефицит бензина в Украине будет сохраняться как минимум до июля, когда, по прогнозам, удастся закрыть минимальный спрос. Страны ЕС не могут поставлять Украине топливо в нужных объемах, поэтому понадобится завозить его издалека. Хотя формальные сложности для поставок были устранены: в начале мая власти Польши и Украины отменили необходимость в получении разрешений для международных перевозчиков топлива.

Фокус разбирался, в каких регионах Украины нет очередей на АЗС. Украина начала импортировать значительно больше нефтепродуктов из ЕС, как следствие, дефицит топлива в западной части Украины значительно снизился.