Польща не буде безкоштовно поставляти паливо Україні

За словами польської міністрині Ганни Москви, на початку вторгнення РФ і після бомбардування Кременчуцького НПЗ постачання були безоплатними. Але зараз паливо везуть на комерційній основі.

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Міністриня енергетики та кліматичних змін Польщі Ганна Москва у нещодавньому інтерв'ю заявила, що замість безкоштовних поставок палива Україні, які Польща здійснювала відразу ж після масштабного вторгнення військ РФ та обстрілів Кременчуцького НПЗ, зараз йдуть комерційні постачання компанії Orlen. Пов'язано це зі значними витратами щодо логістики. Про це повідомляє Biznesalert.

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"На початку війни і після бомбардування НПЗ ми відправляли це паливо безоплатно. Наразі це комерційне постачання Orlen, яке вимагає великих логістичних витрат", — пояснила чиновниця, за словами якої, як правило, для постачання використовувалися трубопроводи, але зараз довелося знаходити нові канали.

Раніше повідомлялося, що дефіцит бензину в Україні зберігатиметься як мінімум до липня, коли, за прогнозами, вдасться закрити мінімальний попит. Країни ЄС не можуть постачати Україні паливо в потрібних обсягах, тому доведеться завозити його здалеку. Хоча формальні складнощі для поставок були усунені: на початку травня влада Польщі й України скасувала необхідність отримання дозволів для міжнародних перевізників палива.

Фокус розбирався, у яких регіонах України немає черг на АЗС. Україна почала імпортувати значно більше нафтопродуктів з ЄС, як наслідок, дефіцит палива у західній частині України значно знизився.