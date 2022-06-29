Строительство на старте. Как возрождается рынок недвижимости в условиях войны в Украине

Война стала причиной остановки строительства сотен объектов застройщиков по всей Украине. Однако весной некоторые компании возобновили строительные работы. В компании Royal House говорят, что уже вышли на довоенные темпы строительства и активно возводят пять домов в ЖК "Новая Англия" в Киеве.

Рынок новостроек в Украине до вторжения 24 февраля развивался очень бодрыми темпами – во всех крупных городах страны то и дело появлялись новые площадки, особенно высокой была строительная активность в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. У клиентов компаний всегда был большой выбор по местоположению нового дома, а также по планировке и площади квартиры. Многие инвестировали в строящийся объект в 2021 году в надежде заселиться в 2022 году. Однако война в Украине нарушила планы. В марте строительство домов замерло даже в городах, расположенных на западе страны, — риски обстрелов и ракетных угроз были слишком высоки.

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Спустя несколько недель войны компании постепенно начали возвращать активность на строительные площадки.

[ + – ] На стройплощадках "Новой Англии" снова ведется работа

"Мы первыми в Киеве возобновили строительство. Пауза в работе на объекте ЖК "Новая Англия" продлилась пять недель, затем мы увидели, что город оживает, возвращается деловая активность, наши подрядчики были готовы к работе, также начали поступать звонки с запросами относительно покупки квартир в комплексе. Так мы приняли решение возобновить строительство и продажи квартир в ЖК "Новая Англия"", — рассказала Фокусу Анна Щербань, директор по маркетингу компании Royal House.

Рынок недвижимости очнулся: в Украине снова начинают строить жилье

Еще в марте рынок новостроек был практически заморожен, а в июне наблюдается быстрое возобновление строек во всех регионах, удаленных от боевых действий. Как сообщили в компании "ЛУН", во всех регионах, кроме самых близких к проведению боевых действий, отмечены работающие стройки, а цены на новые метры выросли по сравнению с довоенными даже в валюте.

По данным "ЛУН", например, средняя цена за квадратный метр в Киеве увеличилась на 4,4% в долларах до 1410$/м², в области выросла на 12,2% до 765$/м². Это – хорошие сигналы о том, что экономика в стране снова работает, хоть и на военных рельсах.

"Рынок новостроек важен для наблюдения, потому что служит одним из ключевых индикаторов для расчета темпов восстановления экономики. Застройщики страны продемонстрировали свои намерения продолжить строительство, теперь шаг за инвесторами. Насколько быстро продолжит восстанавливаться, спрос напрямую зависит от успехов ВСУ, которые дарят покупателям недвижимости уверенность в будущем нашей страны и сохранении их инвестиций. В то же время цены на новостройки растут по всей стране и это связано, в частности, с увеличением стоимости строительных материалов", — отметил СМО "ЛУН" Денис Судилковский.

[ + – ] Средняя цена квадратного метра в новостройках Украины Фото: ЛУН

В компании Royal House подтвердили: цены на рынке стройматериалов выросли на 20-50%. Однако пока существенного роста цен на первичном рынке недвижимости не происходит.

"Мы стартовали с продажами квартир в ЖК "Новая Англия" в начале мая с ценами, которые у нас были зафиксированы в феврале. Затем на июнь мы повысили цены в среднем на 5%, что, конечно, связано с ценой на стройматериалы и топливо", — рассказала Анна Щербань. По ее мнению, в ближайшие месяцы цены на рынке новостроек Киева могут подрасти еще на 3-5%.

Скоро сдача в эксплуатацию: ЖК "Новая Англия" в Киеве активно строится

"Одна из главных причин нашего решения возобновить строительство – это, конечно, обязательства перед нашими инвесторами. Сейчас в "Новой Англии" одновременно возводятся 5 домов, все они на разной стадии строительства, и в этом году у нас запланирована сдача в эксплуатацию двух домов, а еще один будет сдан в начале 2023 года", — рассказала Анна Щербань.

[ + – ] Покупатели оживились — "Новая Англия" ждет жильцов

В Royal House отмечают, что достаточно оперативно смогли восстановить довоенные темпы строительства, хотя перед компанией было немало задач, как добиться быстрого возобновления работы и выполнения всех обязательств перед клиентами и партнерами. В частности, в условиях войны стоял вопрос возврата специалистов на стройплощадку. Однако компании в итоге удалось вернуть команду, несмотря на опустевший из-за миграции Киев, а также мобилизацию, так как 90% специалистов на стройплощадке – это мужчины.

[ + – ] В компании Royal House уже вышли на довоенные темпы строительства и активно возводят пять домов ЖК "Новая Англия"

Начиная строительство в условиях войны, застройщики оказываются перед риском дефицита стройматериалов и высокой цены на них, а также отсутствия продаж. Однако в Royal House говорят, что уже в апреле менеджеры активно консультировали клиентов по телефону, а в мае начались первые продажи.

Еще один риск кризиса из-за войны – значительное снижение платежей за приобретенные квартиры. Впрочем, если в марте платежей действительно было мало, то в апреле, а затем в мае и июне в компании отметили быстрый рост активности – люди начали возобновлять выплаты в рассрочку.

"Значительно возросли оплаты по рассрочке, когда мы восстановили строительные работы. Хотя с начала войны мы сообщили инвесторам, что приостановили требования по выплате рассрочки до конца мая. Но на конец мая выплаты по рассрочкам составили более 50%. Покупатель понимает свои обязательства перед нами, как перед застройщиком. Мы, в свою очередь, – выполняем обязательства достроить и ввести в эксплуатацию дом", — отметили в компании Royal House.

Рынок восстановится: прогноз рынка строительства жилой недвижимости в Украине на 2022 год

Строительные компании, начиная работы на площадках, стараются строить так, чтобы у клиентов не было сомнений: застройщик выполнит все свои обязательства. Особенно важно для компаний строить в темпе сейчас, когда в стране все аспекты жизни и экономики зависят от новостей с фронта.

"Рынок постепенно восстанавливается, и мы активно работаем. С конца мая и начала июня большинство крупных застройщиков также заявили о возобновлении работ, так как имеют достаточную финансовую подушку, чтобы завершить начатые проекты. А вот небольшие компании, похоже, ждут завершения военных действий и пока просто наблюдают за рынком", — отметила Анна Щербань.

Сейчас активно работают не только строительные площадки ЖК "Новая Англия", но и завод Royal House в Киевской области, который производит энергоэффективные стеновые модули для строительства домов. В самый сложный период, с 24 февраля по начало апреля, сотрудники завода помогали укреплять город – поставляли бетонные блоки для блокпостов, а также изготовливали противотанковые ежи. Сейчас работа завода вернулась в прежнее русло – к производству стеновых модулей для ЖК "Новая Англия", а также изготовлению модулей для экспорта в Европу.

[ + – ] Строительство жилья в Украине постепенно восстанавливается Фото: ЛУН

Что касается строительного рынка, то эксперты ожидают возобновления строительства жилья почти во всех регионах Украины до середины осени 2022 года. Но, конечно, речь идет только о регионах, удаленных от проведения активных боевых действий. В ближайшее время застройщики будут конкурировать за покупателя ценой, качеством, и своей репутацией.

"Конкуренция между компаниями будет усиливаться – ведь количество покупателей, готовых инвестировать в объект недвижимости на стадии фундамента, сократилось. Увеличились запросы на готовое жилье либо на объекты с высокой стадией готовности. Но разрыв в цене на квартиры, которые строятся, и на уже готовые, – все еще велик и составляет порядка 20-25%. И хотя рынок полностью зависит от ситуации на фронте, но плавно продажи будут идти. Ведь украинцы адаптируются жить в условиях войны, пробуют строить планы Интерес к покупке строящегося жилья постепенно будет возвращаться", — подчеркнули в компании Royal House.