Будівництво на старті. Як відновлюється ринок нерухомості в умовах війни в Україні

Війна спричинила зупинку будівництва сотень об'єктів забудовників по всій Україні. Проте навесні деякі компанії поновили будівельні роботи. У компанії Royal House кажуть, що вже вийшли на довоєнні темпи будівництва й активно зводять п'ять будинків в ЖК "Нова Англія" у Києві.

Ринок новобудов в Україні до вторгнення 24 лютого розвивався дуже бадьорими темпами — в усіх великих містах країни з'являлися нові майданчики, особливо високою була будівельна активність у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. У клієнтів компаній завжди був великий вибір за місцем розташування нового будинку, а також планування та площі квартири. Багато хто інвестував у об'єкт, що будується, у 2021 році в надії заселитися у 2022 році. Проте війна в Україні порушила плани. У березні будівництво будинків завмерло навіть у містах, розташованих на заході країни, ризики обстрілів і ракетних загроз були надто високі.

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За кілька тижнів війни компанії поступово почали повертати активність на будівельні майданчики.

[ + – ] На будмайданчиках "Нової Англії" знову вирує робота

"Ми першими в Києві відновили будівництво. Пауза в роботі на об'єкті ЖК "Нова Англія" тривала п'ять тижнів, потім ми побачили, що місто оживає, повертається ділова активність, наші підрядники були готові до роботи, також почали надходити дзвінки із запитами щодо купівлі квартир. Так ми вирішили відновити будівництво та продаж квартир у ЖК "Нова Англія", — розповіла Фокусу Анна Щербань, директорка з маркетингу компанії Royal House.

Ринок нерухомості прийшов до тями: в Україні знову починають будувати житло

Ще в березні ринок новобудов був практично заморожений, а в червні спостерігається швидке відновлення будівель у всіх регіонах, віддалених від бойових дій. Як повідомили в компанії "ЛУН", у всіх регіонах, крім найближчих до проведення бойових дій, відмічені будівництва, які працюють, а ціни на нові метри зросли порівняно з довоєнними навіть у валюті.

За даними "ЛУН", наприклад, середня ціна за квадратний метр у Києві збільшилася на 4,4% у доларах до 1410$/м², в області зросла на 12,2% до 765$/м². Це хороші сигнали про те, що економіка в країні знову працює, хоч і на військових рейках.

"Ринок новобудов є важливим для спостереження, тому що служить одним із ключових індикаторів для розрахунку темпів відновлення економіки. Забудовники країни продемонстрували свої наміри продовжити будівництво, тепер крок за інвесторами. Наскільки швидко продовжить відновлюватися, попит безпосередньо залежить від успіхів ЗСУ, які дарують покупцям нерухомості впевненість у майбутньому нашої країни та збереженні їхніх інвестицій. Водночас ціни на новобудови зростають по всій країні, і це пов'язано зокрема зі збільшенням вартості будівельних матеріалів", — зазначив СМО "ЛУН" Денис Суділковський.

[ + – ] Середня ціна квадратного метра в новобудовах України Фото: ЛУН

У компанії Royal House підтвердили: ціни на ринку будматеріалів зросли на 20-50%. Однак поки що суттєвого зростання цін на первинному ринку нерухомості не відбувається.

"Ми стартували з продажем квартир у ЖК "Нова Англія" на початку травня з цінами, які в нас були зафіксовані у лютому. Потім на червень ми підвищили ціни в середньому на 5%, що, звичайно, пов'язано з ціною на будматеріали та паливо", — розповіла Анна Щербань. На її думку, найближчими місяцями ціни на ринку новобудов Києва можуть підрости ще на 3-5%.

Незабаром здача в експлуатацію: ЖК "Нова Англія" в Києві активно будується

"Одна з головних причин нашого рішення відновити будівництво — це, звичайно, зобов'язання перед нашими інвесторами. Зараз у "Новій Англії" одночасно зводять 5 будинків, усі вони на різній стадії будівництва, і цього року в нас запланована здача в експлуатацію двох будинків, а ще один буде зданий на початку 2023 року", — розповіла Анна Щербань.

[ + – ] Покупці пожвавились — "Нова Англія" чекає на мешканців

У Royal House відзначають, що досить оперативно змогли відновити довоєнні темпи будівництва, хоча перед компанією було чимало завдань, як досягти швидкого відновлення роботи й виконання всіх зобов'язань перед клієнтами та партнерами. Зокрема в умовах війни стояло питання повернення фахівців на будмайданчик. Проте компанії в результаті вдалося повернути команду, незважаючи на спорожнілий через міграцію Київ, а також мобілізацію, оскільки 90% фахівців на будмайданчику — це чоловіки.

[ + – ] У компанії Royal House уже вийшли на довоєнні темпи будівництва й активно зводять п'ять будинків ЖК "Нова Англія"

Починаючи будівництво в умовах війни, забудовники опиняються перед ризиком дефіциту будматеріалів і високої ціни на них, а також відсутності продажів. Однак у Royal House кажуть, що вже у квітні менеджери активно консультували клієнтів по телефону, а в травні розпочалися перші продажі.

Ще один ризик кризи через війну — значне зниження виплат за придбані квартири. Втім якщо в березні платежів дійсно було мало, то у квітні, а потім у травні та червні в компанії відзначили швидке зростання активності — люди почали відновлювати виплати по розтермінуванню.

"Значно зросли оплати по розстрочці, коли ми відновили будівельні роботи. Хоча з початку війни ми повідомили інвесторам, що призупинили вимоги по виплаті розстрочки до кінця травня. Та на кінець травня виплати за розстрочками склали більше 50%. Покупець розуміє свої зобов'язання перед нами як перед забудовником. Ми, у свою чергу, виконуємо зобов'язання добудувати та ввести в експлуатацію будинок ", — зазначили в компанії Royal House.

Ринок поновиться: прогноз ринку будівництва житлової нерухомості в Україні на 2022 рік

Будівельні компанії, починаючи роботи на майданчиках, намагаються будувати так, щоб клієнти не мали сумнівів: забудовник виконає всі свої зобов'язання. Особливо важливо для компаній будувати в темпі зараз, коли в країні всі аспекти життя та економіки залежать від новин із фронту.

"Ринок поступово відновлюється, і ми активно працюємо. З кінця травня та початку червня більшість великих забудовників також заявили про відновлення робіт, оскільки мають достатню фінансову подушку, щоб завершити розпочаті проєкти. А от невеликі компанії, схоже, чекають на завершення воєнних дій і поки що просто спостерігають за ринком", — зауважила Анна Щербань.

Зараз активно працюють не лише будівельні майданчики ЖК "Нова Англія", а й завод Royal House у Київській області, який виготовляє енергоефективні стінові модулі для будівництва будинків. У найскладніший період, із 24 лютого до початку квітня, співробітники заводу допомагали зміцнювати місто — постачали бетонні блоки для блокпостів, а також виготовляли протитанкові їжаки. Зараз робота заводу повернулася до колишнього русла — до виробництва стінових модулів для ЖК "Нова Англія", а також виготовлення модулів для експорту в Європу.

[ + – ] Будівництво житла в Україні поступово відновлюється Фото: ЛУН

Щодо будівельного ринку, то експерти очікують відновлення будівництва житла майже в усіх регіонах України до середини осені 2022 року. Але, звичайно, йдеться лише про регіони, віддалені від проведення активних бойових дій. Найближчим часом забудовники конкуруватимуть за покупця ціною, якістю та своєю репутацією.

"Конкуренція між компаніями посилюватиметься — адже кількість покупців, готових інвестувати в об'єкт нерухомості на стадії фундаменту, скоротилася. Збільшилися запити на готове житло або на об'єкти з високою стадією готовності. Але розрив у ціні на квартири, які будуються, і вже готові — все ще великий і складає близько 20-25%. І хоча ринок повністю залежить від ситуації на фронті, але плавно продажі йтимуть", — підкреслили в компанії Royal House.