Сильные и устойчивые: банки Украины помогают бизнесу и обществу идти к победе, — Алена Шевцова

Война оставила в прошлом многие мечты и цели, изменила отношения и доходы. Впрочем, украинцы, как нация, стали едины и находят новые точки для роста, учатся сохранять активы в новых реалиях.

О том, какие финансовые последствия российского вторжения уже очевидны для украинцев, бизнеса и банковского сектора Украины, Фокусу рассказала акционер и председатель наблюдательного совета IBOX BANK Алена Шевцова.

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Кто она: акционер и председатель набсовета IBOX BANK.

Почему она: опытный топ-менеджер, глава Международной платежной системы LEO, более десяти лет успешно развивает украинский fintech и направление платежных систем.

[ + – ] Алена Шевцова: "Активное финансирование бизнеса сейчас важно для сохранения производственных мощностей и рабочих мест в компаниях, обеспечения продовольственной безопасности Украины и мира, восстановления экономики, где это возможно"

Как изменился банковский рынок после 24 февраля 2022 года?

— Я уверена, что после этой даты у многих изменилось понимание и уровень осознанности. Не говоря уже о том, что произошли необратимые изменения в экономике и всех ее секторах. Но банковский сектор обязан быть тылом для государства, он сегодня им и остается.

В последние годы мы привыкли к тому, что банковский сектор прибылен – за 2021 год прибыль системы достигла 77,5 млрд. грн. У банков — высокий запас прочности, и даже суммарный убыток рынка за первое полугодие (за январь-май – 1,3 млрд. грн.) не пошатнул ликвидность банков. Несмотря на то, что капитал в системе снизился, банковская система устойчива.

Чтобы сохранить устойчивость банков, и Национальный банк Украины проводит колоссальную работу, и каждый участник рынка реализовывает эффективные меры.

На Ваш взгляд, как сработал регулятор в экстремальных условиях, какие ценные решения НБУ можете назвать?

— Следует понимать, что на момент "до вторжения" банковская система Украины находилась на пике своего развития. И то, что произошло "после вторжения" 24 февраля всего лишь внесло новые вводные, к которым мы адаптируемся и уже видим новые точки роста.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что банковская система продолжает работать, в большой мере, благодаря грамотной работе регулятора. Нацбанк готовил банки к возможному кризису в 2021 году и дал сектору время и рекомендации для подготовки на случай введения военного положения. Мы верили в лучшее, но были готовы к худшему. Банки в итоге разработали четкий и развернутый план действий в кризисных ситуациях, это очень помогло.

Какими были Ваши первые решения после начала вторжения?

— Первым решением были кадровые вопросы: нужно было сохранить наибольшую ценность – жизни людей. Мы в кратчайшие сроки провели релокацию команды и семей сотрудников из наиболее опасных регионов, что позволило банку продолжить полноценную работу в сверхсложных условиях. А уже через четыре дня после вторжения, следуя нашей позиции экономического патриотизма, мы провели Общее собрание акционеров АО "АЙБОКС БАНК" и приняли решение капитализировать весь прошлогодний доход. То есть, увеличили капитал банка.

[ + – ] Алена Шевцова: "Мы живем в уникальное время – мы строим новую страну, каждый украинец сегодня творит историю"

По итогам 2021 года IBOX BANK вошел в рейтинг НБУ, как один самых прибыльных банков Украины, — получил прибыль в размере более 500 миллионов гривен. Увеличение уставного капитала – это было эмоциональное решение?

— Информационное давление вызывало беспокойство не только у сектора, а уже у всех украинцев, мы помним — помимо морального восприятия высокой вероятности вторжения, было достаточно фото- и видео-фактов надвигающихся российских войск.

Со своей стороны, мы чувствовали эмоциональные колебания в коллективе, некую растерянность. Поэтому за неделю до вторжения было принято решение о поддержке коллектива. В первую очередь, эмоциональной поддержке. Важно было показать сотрудникам банка, что, несмотря на геополитическую неопределенность, на своего работодателя можно положиться, и дополнительный финансовый бонус немного приободрил коллег.

Что касается увеличения уставного капитала, по состоянию на 23 февраля 2022 года мы были полностью готовы к практической реализации плана по увеличению уставного капитала. Мы просто не стали менять планы. А уже в марте, благодаря инвестициям, IBOX BANK вырос и вошел во вторую группу банков.

Одним из опасений банков в марте-апреле была ситуация с депозитами, однако сильного оттока большинству удалось избежать. На Ваш взгляд, почему это произошло?

— Напряжение в информационной среде из-за риска российской агрессии повлияло на многих вкладчиков — они начали забирать деньги из банков еще в январе. Но война практически не повлияла на заинтересованность в банковских депозитах, и она остается стабильной, хотя некоторый отток финансов негативно повлиял на ликвидность банков.

В первую очередь, сильного оттока не было из-за ограничения наличного обращения со стороны НБУ. Немаловажную роль также сыграло усложнение физического доступа к отделениям банков во время боевых действий. Кроме того, сильный отток также блокировали ограничения, установленные договорами банковских вкладов без права досрочного расторжения.

НБУ недавно повысил учетную с 10% до 25% годовых. Насколько это важное решение, и какие его последствия уже видите и ожидаете?

— НБУ принял решение верно и вовремя. Именно тогда, когда банковский рынок получил высокий уровень гривневой ликвидности, которая в короткий промежуток времени могла привести к значительному росту инфляции и девальвации.

Только те банки, которые не ценят своих клиентов, будут выдавать кредиты на текущую деятельность во время войны под 25% годовых.

Как сейчас ведут себя вкладчики, есть ли новые размещения вкладов?

— Оставшиеся в гривневых активах будут искать возможности компенсировать потери за счет размещения в депозиты с высокими ставками (от 18%). Опыт 2008 года указывает на верность такой позиции. Часть вкладчиков будет пытаться перевести активы в валютные сбережения. Большинство таких вкладчиков выведут вклады в наличные деньги. В целом, нужно понимать, что многие украинцы, которые выехали за границу, – состоятельные люди, которые имели сбережения и не могут ими воспользоваться, находясь за рубежом.

Какие сроки депозитов сейчас интересуют граждан?

— Сегодня украинцев интересуют быстрые деньги. Чтобы сохранить и накопить средства, наибольшей популярностью пользуются традиционный инструментарий в кризисные периоды – депозиты на 1–3 месяца с наибольшим уровнем доходности.

Весной 2022 года постепенно началось возобновление кредитных программ, прежде всего, для бизнеса по государственным программам. Насколько это важно для военной экономики, которая практически зависима от блокируемого агрессором агросектора?

— Активное финансирование бизнеса сейчас важно для сохранения производственных мощностей и рабочих мест в компаниях, обеспечения продовольственной безопасности Украины и мира, восстановления экономики, где это возможно.

Кроме того, сейчас крайне важно понимать, что прежней экономики уже не будет и нужно уже сейчас работать над созданием необходимых условий для инвестиций.

Государственные ценные бумаги – это идеальная возможность работникам тыла быть причастным к победе Украины.

Тенденции 2022 года указывают на то, что некоторые банки могут увеличить уровень кредитования. И речь идет, прежде всего, о финансовых учреждениях с инновационными моделями развития, которые заинтересованы в развитии передовых технологий и высокотехнологических разработок.

Что касается содействия государства, то ключевую роль сегодня играют правительственные программы для развития аграрной промышленности, как локомотива экономики. Благодаря программе "5-7-9", а также инициативе беспроцентных кредитов малым фермерам, безусловно, минимизированы препятствия для наращивания добавленной стоимости аграрного сектора Украины. Однако отрасль все еще требует увеличения активности банковского кредитования.

Какие программы кредитования бизнеса есть у вас и когда они возобновились?

— С начала войны банк не только не сбавил свою активность в направлении корпоративного кредитования, но наоборот – увеличил.

С первых дней войны мы задались целью:

качественно проанализировать риски;

ввести план по их минимизации;

поддержать клиентов, способных вести бизнес во время войны;

минимизировать потери банка в результате военной агрессии с приостановившими свою деятельность бизнесами.

Результат таких действий был заметен в мае, когда большинство клиентов уплатили проценты по кредитам, сроки уплаты по которым за февраль-апрель были перенесены на будущие периоды.

Также мы провели работу по внедрению новых банковских продуктов для субъектов хозяйственной деятельности (корпоративный бизнес и МСБ), таких как:

кредиты субъекту хозяйствования на пополнение оборотных средств;

овердрафты для клиентов корпоративного бизнеса;

овердрафты для физических лиц – предпринимателей;

кредиты лизинговым компаниям на текущую деятельность;

кредиты субъекту хозяйствования на развитие бизнеса;

кредиты на рефинансирование кредитной задолженности субъекту хозяйствования.

Сегодня банк прилагает максимальные усилия для того, чтобы после окончания войны выйти на рынок не просто с новым набором услуг и продуктов, а предложить рынку диджитализированный сервис по предоставлению услуг субъектам хозяйствования, в том числе, в рамках новых продуктов.

Также мы активно ведем работу по запуску таких направлений бизнеса, как факторинг и банковские гарантии. Активно продвигаем новый продукт – военные облигации.

Насколько действенна программа военных облигаций, как оцениваете этот инструмент, каковы его преимущества и существует ли спрос на такие облигации?

— Ментально ОВГЗ — это даже не финансовый продукт, а ответ на запрос общества. Сегодня каждый испытывает потребность быть причастным к Победе. И продажа ОВГЗ является одним из наиболее эффективных инструментов для работников тыла.

Дело в том, что сегодня общество испытывает "испанский стыд" по отношению к тем, кто отсиживается и не помогает Украине. Это касается не только украинцев, цивилизованное мировое сообщество, в том числе, чувствует свою ответственность и сопричастность к борьбе с рашизмом.

Государственные ценные бумаги – это идеальная возможность работникам тыла быть причастным к победе Украины. Покупая такие ОВГЗ, вы не только помогаете армии и стране, но сохраняете свой капитал, ведь инвестированные средства возвращаются с процентами.

Вы затронули тему донейтов в военное время. Действительно, бизнес консолидировал усилия, приобщившись к помощи стране, ТРО и ВСУ. Расскажите, пожалуйста, как бизнес сегодня может помочь стране, возможно, на примерах кейсов банка.

— Мы живем в уникальное время – мы строим новую страну, каждый украинец сегодня творит историю. Мы создаем и финансируем благотворительные фонды, покупаем амуницию военным и собираем деньги на беспилотники, помогаем внутренним переселенцам и беженцам.

В первые часы войны банк занялся релокацией сотрудников из горячих точек. Помощь оказывалась 24/7. К счастью, нам удалось эвакуировать коллег и их семей без потерь. Но весь мир был свидетелями тяжелых последствий того, где минуты становились роковыми для сотен людей. Мы видели расстрелянные легковые машины вдоль дорог, сотни велосипедов, на которых украинцы эвакуировались из своих городов и сел. Поэтому в первые дни войны мы отдали весь парк своих инкассаторских автомобилей на нужды ВСУ. Броневики использовали и как эвакуационные авто, и как машины для военных.

Здесь важно понимать, что в такой сложнейший период для нации мы осознаем и принимаем свои гражданские обязанности. Уважение к себе, государству, законам и общим ценностям происходят сквозь внутреннее осознание. Мы, как никогда, национально консолидированы. Именно поэтому мы творим чудеса.

— На каком-то этапе волонтерской работы сотрудников банка мы столкнулись с тем, что через Польшу мы уже не можем поставлять на фронт амуницию и гуманитарные товары в регионы, где это необходимо. Потому что не только банк помогает стране, а вся Украина, весь мир. Поэтому мы расширили географию, выполняя заказы через поставщиков и посольства в Турции, странах Европы и США.

Сегодня украинская нация стала единой! К сожалению, мы теряем смелых, умных и талантливых людей. Теряем и экономику — скорее всего, мы потеряем в этом году половину национального валового продукта. Но сегодня мы знаем цену потерям, и все мы верим, что Победа будет за нами!