Сильні та стійкі: банки України допомагають бізнесу та суспільству йти до перемоги, — Альона Шевцова

Війна залишила в минулому багато мрій та цілей, змінила відносини та доходи. Втім, українці, як нація, стали єдиними і знаходять нові точки для зростання, навчаються зберігати активи в нових реаліях.

Про те, які фінансові наслідки російського вторгнення вже очевидні для українців, бізнесу та банківського сектору України, Фокусу розповіла акціонерка та голова наглядової ради IBOX BANK Альона Шевцова.

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Хто вона: акціонерка та голова наглядової ради IBOX BANK.

Чому вона: досвідчена топменеджерка, голова Міжнародної платіжної системи LEO, понад десять років успішно розвиває український fintech та напрямок платіжних систем.

[ + – ] Альона Шевцова: "Активне фінансування бізнесу зараз важливе для збереження виробничих потужностей та робочих місць у компаніях, забезпечення продовольчої безпеки України та світу, відновлення економіки, де це можливо"

Як змінився банківський ринок після 24 лютого 2022?

— Я впевнена, що після цієї дати у багатьох змінилося розуміння та рівень свідомості. Не кажучи вже про те, що відбулися незворотні зміни в економіці та її секторах. Але банківський сектор має бути тилом для держави, він сьогодні ним і залишається.

В останні роки ми звикли до того, що банківський сектор прибутковий — за 2021 рік прибуток системи сягнув 77,5 млрд. грн. Банки мають високий запас міцності, і навіть сумарний збиток ринку за перше півріччя (за січень-травень — 1,3 млрд. грн.) не похитнув ліквідність банків. Незважаючи на те, що капітал у системі знизився, банківська система є стійкою.

Щоб зберегти стійкість банків, Національний банк України проводить колосальну роботу, і кожен учасник ринку реалізовує ефективні заходи.

На Вашу думку, як спрацював регулятор в екстремальних умовах, які цінні рішення НБУ можете назвати?

— Варто розуміти, що на момент "до вторгнення" банківська система України була на піку свого розвитку. І те, що сталося "після вторгнення" 24 лютого лише внесло нові вхідні дані, до яких ми адаптуємося і вже бачимо нові точки росту.

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що банківська система продовжує працювати значною мірою завдяки грамотній роботі регулятора. Нацбанк готував банки до можливої кризи у 2021 році і дав сектору час та рекомендації для підготовки на випадок введення воєнного стану. Ми вірили у краще, але були готові до гіршого. Банки розробили чіткий і розгорнутий план дій у кризових ситуаціях, це дуже допомогло.

Якими були ваші перші рішення після початку вторгнення?

— Першим рішенням були кадрові питання: треба було зберегти найбільшу цінність — життя людей. Ми в найкоротші терміни провели релокацію команди та сімей співробітників із найнебезпечніших регіонів, що дозволило банку продовжити повноцінну роботу у надскладних умовах. А вже через чотири дні після вторгнення, наслідуючи нашу позицію економічного патріотизму, ми провели Загальні збори акціонерів АТ "АЙБОКС БАНК" і вирішили капіталізувати весь минулорічний дохід. Тобто збільшили капітал банку.

[ + – ] Альона Шевцова: "Ми живемо в унікальний час — ми будуємо нову країну, кожен українець сьогодні творить історію"

За підсумками 2021 року IBOX BANK увійшов до рейтингу НБУ, як один із найприбутковіших банків України, — отримав прибуток у розмірі понад 500 мільйонів гривень. Збільшення статутного капіталу — це емоційне рішення?

— Інформаційний тиск викликав занепокоєння не тільки в сектору, а вже в усіх українців, ми пам'ятаємо — крім морального сприйняття високої ймовірності вторгнення, було достатньо фото- та відео-фактів російських військ, що насувалися.

Зі свого боку ми відчували емоційні коливання в колективі, якусь розгубленість. Тому за тиждень до вторгнення було ухвалено рішення про підтримку колективу. Насамперед, емоційної підтримки. Важливо було показати співробітникам банку, що, незважаючи на геополітичну невизначеність, на свого роботодавця можна покластися, і додатковий фінансовий бонус трохи підбадьорив колег.

Щодо збільшення статутного капіталу, станом на 23 лютого 2022 року ми були повністю готові до практичної реалізації плану щодо збільшення статутного капіталу. Ми просто не стали змінювати плани. А вже в березні завдяки інвестиціям IBOX BANK виріс і увійшов до другої групи банків.

Одним із побоювань банків у березні-квітні була ситуація з депозитами, проте сильного відтоку більшості вдалося уникнути. На Вашу думку, чому це сталося?

— Напруга в інформаційному середовищі через ризик російської агресії вплинула на багатьох вкладників — вони почали забирати гроші з банків ще в січні. Але війна практично не вплинула на зацікавленість у банківських депозитах, і вона залишається стабільною, хоч деякий відтік фінансів негативно вплинув на ліквідність банків.

Насамперед сильного відтоку не було через обмеження готівкового обігу з боку НБУ. Важливу роль відіграло ускладнення фізичного доступу до відділень банків під час бойових дій. Крім того, сильний відтік також блокували обмеження, встановлені договорами банківських вкладів без права дострокового розірвання.

НБУ нещодавно підвищив облікову з 10% до 25% річних. Наскільки це важливе рішення, і які його наслідки вже бачите та очікуєте?

— НБУ ухвалив рішення правильно і вчасно. Саме тоді, коли банківський ринок отримав високий рівень гривневої ліквідності, яка за короткий проміжок часу могла призвести до значного зростання інфляції та девальвації.

Тільки ті банки, які не цінують своїх клієнтів, видаватимуть кредити на поточну діяльність під час війни під 25% річних.

Як зараз поводяться вкладники, чи є нові розміщення вкладів?

— Ті, хто залишився у гривневих активах, шукатимуть можливості компенсувати втрати за рахунок розміщення в депозити з високими ставками (від 18%). Досвід 2008 року свідчить про правильність такої позиції. Частина вкладників намагатиметься перевести активи у валютні заощадження. Більшість таких вкладників виведуть вклади у готівку. Загалом треба розуміти, що багато українців, які виїхали за кордон, — заможні люди, які мали заощадження і не можуть ними скористатися, перебуваючи за кордоном.

Які терміни депозитів зараз цікавлять громадян?

— Сьогодні українців цікавлять швидкі гроші. Щоб зберегти та накопичити кошти, найбільшою популярністю користуються традиційний інструментарій у кризові періоди — депозити на 1–3 місяці із найбільшим рівнем прибутковості.

Навесні 2022 року поступово почалося відновлення кредитних програм, насамперед для бізнесу за державними програмами. Наскільки це важливо для воєнної економіки, яка практично залежить від блокованого агресором агросектору?

— Активне фінансування бізнесу зараз важливе для збереження виробничих потужностей та робочих місць у компаніях, забезпечення продовольчої безпеки України та світу, відновлення економіки, де це можливо.

Крім того, зараз дуже важливо розуміти, що колишньої економіки вже не буде і потрібно вже зараз працювати над створенням необхідних умов для інвестицій.

Державні цінні папери — це ідеальна нагода працівникам тилу бути причетним до перемоги України.

Тенденції 2022 вказують на те, що деякі банки можуть збільшити рівень кредитування. І йдеться насамперед про фінансові установи з інноваційними моделями розвитку, які зацікавлені у розвитку передових технологій та високотехнологічних розробок.

Щодо сприяння держави, то ключову роль сьогодні відіграють урядові програми для розвитку аграрної промисловості як локомотива економіки. Завдяки програмі "5-7-9", а також ініціативі безвідсоткових кредитів малим фермерам безумовно мінімізовано перешкоди для нарощування доданої вартості аграрного сектору України. Проте галузь все ще потребує збільшення активності банківського кредитування.

Які програми кредитування бізнесу є у вас, і коли вони відновилися?

— З початку війни банк не лише не зменшив свою активність у напрямі корпоративного кредитування, але навпаки — збільшив.

З перших днів війни ми поставили собі за мету:

якісно проаналізувати ризики;

запровадити план щодо їх мінімізації;

підтримати клієнтів, здатних вести бізнес під час війни;

мінімізувати втрати банку внаслідок воєнної агресії з бізнесами, що призупинили свою діяльність.

Результат таких дій був помітний у травні, коли більшість клієнтів сплатили відсотки за кредитами, строки сплати яких за лютий-квітень було перенесено на майбутні періоди.

Також ми провели роботу щодо впровадження нових банківських продуктів для суб'єктів господарської діяльності (корпоративний бізнес та МСБ), таких як:

кредити суб'єкту господарювання на поповнення обігових коштів;

овердрафти для клієнтів корпоративного бізнесу;

овердрафти для фізичних осіб — підприємців;

кредити лізингових компаній на поточну діяльність;

кредити суб'єкту господарювання у розвитку бізнесу;

кредити на рефінансування кредитної заборгованості суб'єкту господарювання

Сьогодні банк докладає максимальних зусиль для того, щоб після закінчення війни вийти на ринок не просто з новим набором послуг та продуктів, а запропонувати ринку діджиталізований сервіс із надання послуг суб'єктам господарювання, зокрема у межах нових продуктів.

Також ми активно ведемо роботу із запуску таких напрямків бізнесу, як факторинг та банківські гарантії. Активно просуваємо новий продукт — військові облігації.

Наскільки дієвою є програма військових облігацій, як оцінюєте цей інструмент, які його переваги і чи існує попит на такі облігації?

— Ментально ОВДП це навіть не фінансовий продукт, а відповідь на запит суспільства. Сьогодні кожен має потребу бути причетним до Перемоги. І продаж ОВДП є одним із найефективніших інструментів для працівників тилу.

Справа в тому, що сьогодні суспільство зазнає "іспанського сорому" стосовно тих, хто відсиджується і не допомагає Україні. Це стосується не лише українців, цивілізована світова спільнота, зокрема, відчуває свою відповідальність та причетність до боротьби з рашизмом.

Державні цінні папери — це ідеальна нагода працівникам тилу бути причетним до перемоги України. Купуючи такі ОВДП, ви не лише допомагаєте армії та країні, але й зберігаєте свій капітал, адже інвестовані кошти повертаються з відсотками.

Ви торкнулися теми донатів у воєнний час. Справді, бізнес консолідував зусилля, долучившись до допомоги країні, ТРО та ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, як бізнес сьогодні може допомогти країні, можливо, на прикладах кейсів банку.

— Ми живемо в унікальний час — ми будуємо нову країну, кожен українець сьогодні творить історію. Ми створюємо та фінансуємо благодійні фонди, купуємо амуніцію військовим та збираємо гроші на безпілотники, допомагаємо внутрішнім переселенцям та біженцям.

У перші години війни банк зайнявся релокацією співробітників із гарячих точок. Допомога надавалася 24/7. На щастя, нам вдалося евакуювати колег та їхні сім'ї без втрат. Але весь світ був свідками важких наслідків того, де хвилини ставали фатальними для сотень людей. Ми бачили розстріляні легкові машини вздовж доріг, сотні велосипедів, на яких українці евакуювалися зі своїх міст та сіл. Тому в перші дні війни ми віддали весь парк своїх інкасаторських автомобілів на потреби ЗСУ. Броньовики використовували як евакуаційні авто, і як машини для військових.

Тут важливо розуміти, що у такий складний період для нації ми усвідомлюємо та приймаємо свої громадянські обов'язки. Повага до себе, держави, законів та загальних цінностей відбуваються крізь внутрішнє усвідомлення. Ми як ніколи національно консолідовані. Саме тому ми творимо чудеса.

На якомусь етапі волонтерської роботи співробітників банку ми зіткнулися з тим, що через Польщу ми вже не можемо постачати на фронт амуніцію та гуманітарні товари до регіонів, де це необхідно. Тому що не лише банк допомагає країні, а вся Україна, весь світ. Тому ми розширили географію, виконуючи замовлення через постачальників та посольства в Туреччині, країнах Європи та США.

Сьогодні українська нація стала єдиною! На жаль, ми втрачаємо сміливих, розумних і талановитих людей. Втрачаємо й економіку — швидше за все ми втратимо цього року половину національного валового продукту. Але сьогодні ми знаємо ціну втрат, і всі віримо, що Перемога буде за нами!