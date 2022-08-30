Фокус узнал, почему во время войны микрокредитные организации оказываются в зоне риска, почему у НБУ есть причины лишать ломбарды лицензий и что ожидает клиентов финансовых компаний.

Количество микрофинансовых организаций (МФО) в Украине во время войны постоянно сокращается. В ответ на запрос Фокуса в Национальном банке Украины сообщили, что в августе 2022 года за несоблюдение требований законодательства аннулировали лицензии 22 финансовым компаниям и 13 ломбардам. Ранее в НБУ сообщили о подобных санкциях по отношению к трем ломбардам и 14 МФО и опубликовали список компаний.

В НБУ уточнили, что игроки рынка, к которым применены вышеупомянутые меры, практически не ведут деятельности, не общаются с регулятором и не предоставляют отчетности. Именно поэтому им временно остановили лицензии, но дали возможность устранить нарушения и возобновить деятельность.

Сложные времена. Стоит ли ждать расцвета ломбардов во время кризиса

Финансовое состояние украинцев во время войны существенно ухудшается — об этом свидетельствуют полуофициальные данные и статистика рынка труда (напомним, Госстат данные о зарплатах не публикует с января 2022). Однако НБУ пока не констатирует роста спроса и предложения на рынке микрокредитов, где, собственно, и трудятся ломбарды, предлагая быстрые кредиты под залог техники или ювелирных изделий.

"Во время войны мы наблюдаем существенное уменьшение как спроса потребителей на услуги небанковских финансовых учреждений, так и приостановку деятельности последних", — комментируют в Нацбанке. В НБУ отмечают, что потребители сейчас более склонны пользоваться банковскими услугами, которые обеспечивают первоочередные потребности в расчетах.

"Общий спад экономики отразился и на финансовом рынке. Количество необходимых финансовых инструментов значительно уменьшилось поэтому и спрос на услуги упал, — считает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер АК "Кравец и партнеры". – Но ломбарды, несмотря на общее уменьшение объемов работы, чувствуют себя неплохо".

Как уже писал Фокус, в 2021 году в Украине открывались новые МФО и рынок интенсивно развивался. Возможно, отчасти нынешнее падение спроса связано со сворачиванием работы в горячих точках и снижением рекламной активности финкомпаний, которые до войны довольно агрессивно продвигали свои услуги.

Временная приостановка из-за войны деятельности ряда МФО привела к снижению количества жалоб на такие компании, которые поступают в НБУ. Тем не менее, 91% жалоб, направленных регулятору в течение второго квартала 2022 года, касаются следующих проблем:

урегулирование просроченной задолженности – 49%

предоставление кредитных каникул – 38%

предоставление кредитов мошенникам – 4%

О деятельности ломбардов во время войны в НБУ было всего несколько обращений: они касались возврата заложенного имущества в учреждениях, которые физически находятся на временно оккупированной территории или вблизи зоны ведения активных боевых действий.

Некоторые ломбарды попросту разграбили. В частности, СМИ со ссылкой на сообщение главы полиции Киевской области Андрея Небитова, рассказывали, как пара мародеров украла из ломбардов ценности на сумму 800 тыс. грн. Во время боевых действий на Киевщине витрины заведений оказались разбитыми из-за вражеских обстрелов, вышеупомянутые злоумышленники проникали в помещения и разворовывали наличные деньги, технику и драгоценности.

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Однако ситуация меняется. В НБУ отметили, что к концу лета 2022 года большинство небанковских финучреждений уже перевели бизнес в более спокойные регионы, настроили работу дистанционно, в том числе, из-за рубежа, постепенно восстанавливают объемы финуслуг и ищут новые каналы сбыта. Поэтому нельзя исключать новую волну роста рынка микрофинансовых структур (ломбардов, кредитных организаций) на фоне падения доходов украинцев.

"Фактор войны и подорожание товаров и услуг, как минимум, будет способствовать сохранению довоенного уровня пользования услугами таких организаций, за исключением регионов, где ведутся активные боевые действия. Спрос на услуги таких компаний может даже расти, и, в частности, по этой причине НБУ применяет более строгие меры контроля", — комментирует Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

Уходят, не прощаясь. Стоит ли ожидать "зачистки" рынка ломбардов

В перспективе не исключено дальнейшее сокращение количества МФО (в частности, ломбардов) в Украине.

В НБУ отмечают, что вызовы войны и снижение объемов деятельности, прежде всего, не выдерживают те компании, у которых и раньше были проблемы с платежеспособностью, выполнением нормативов и требований законодательства.

"Решением для таких компаний является либо добровольный уход с рынка, либо соблюдение требований законодательства. Ибо его нарушение является основанием для регулятора к применению мер воздействия, включая аннулирование лицензий", — объясняют в НБУ.

НБУ может аннулировать лицензии ломбардам в таких случаях:

получив лицензию, финучреждение не приступило к деятельности и не предоставило ни одной финансовой услуги в течение года

финкомпания не привела свою структуру собственности в соответствие с требованиями по ее прозрачности.

У регулятора подтверждают, что заявления от игроков рынка на добровольное аннулирование лицензий и исключение из Госреестра финансовых учреждений уже поступают, и Нацбанк на их основании будет принимать соответствующие решения.

"Есть все основания ожидать новые факты приостановления лицензий финансовых небанковских организаций. Некоторые из них, наконец, вообще останутся без лицензии, некоторые устранят допущенные нарушения", — считает Чудовский. По мнению собеседника Фокуса, такие меры должны оказывать положительное влияние на деятельность компаний в разрезе законности и соблюдения прав клиентов.

"С одной стороны, это [приостановка лицензий финкомпаний] говорит о попытке наконец-то навести порядок на этом рынке, — продолжает Ростислав Кравец. – Однако есть некоторые опасения, что происходящее больше похоже на уничтожение финансового рынка и его очистку для нескольких финансовых учреждений, подконтрольных руководителям НБУ и правительства".

Чего ждать клиентам микрофинансовых компаний, которые остались без лицензии

Как объясняют опрошенные Фокусом эксперты, следствием приостановки лицензии для финкомпаний становится невозможность предоставлять услуги новым клиентам. Однако финансовые обязательства старых клиентов никуда не деваются. То есть, не стоит надеяться, что долг испарится в случае приостановки или прекращения деятельности кредитора. В то же время, ломбард с аннулированной лицензией обязан вернуть залоговое имущество, но только в случае выплаты долга.

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"Финансовым компаниям не нужна лицензия, чтобы иметь право требовать от клиентов выполнения их обязательств и взимать долги, в том числе, в порядке гражданского судопроизводства", – уточняет Игорь Чудовский.

В НБУ добавляют, что в случае аннулирования лицензии и прекращения деятельности финансовая компания имеет право переуступить права требования по портфелю потребительских кредитов любому другому игроку рынка с соответствующей действующей лицензией. В таком случае у заемщиков появится новый кредитор, и с ним не понадобится подписывать новый договор, но именно он может настаивать на возврате долга. Хорошая новость, впрочем, в том, что кредитор не имеет права начислять пеню и штрафы из-за просроченной выплаты кредита.

Также клиент микрофинансовой организации наравне с банковскими заемщиками имеет право на предоставление ему кредитных каникул. Это все обеспечивает принятый парламентом еще 15 марта закон №2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения".

Этот закон предусматривает, что на время действия военного положения и в тридцатидневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту. Кроме того, в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности выплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, которые предусмотрена договором о потребительском кредите в связи с просроченными обязательствами.

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