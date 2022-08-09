Долг на миллиарды. Сколько денег заняли украинцы в банках для покупки жилья

Ипотечные кредиты, поставленные на паузу во время войны, ранее выдавали более 20 банков в Украине, а сумма таких кредитов на начало июля 2022 года – 24,05 млрд. грн.

После вторжения РФ в Украину ипотечный рынок уже почти полгода пребывает, по словам экспертов, в коме. Ведь большинство банков в стране прекратили выдачу кредитов на покупку недвижимости. Об этом идет речь в статье Фокуса "Квартира в долг. Какие условия покупки жилья предлагают переселенцам, медикам и военным".

По данным НБУ, на начало июля 2022 года портфель ипотечных кредитов в банках составил 24,05 млрд. грн. При этом, за год портфель ипотеки сократился с 29,36 млрд. грн. на 5,31 млрд. грн. или на 18%.

"Я бы оценил ипотечный рынок как близкий к нулевой активности. Если такие кредиты и выдаются, то наверняка носят технический характер, например, кредит на то время, когда семья продаст старое жилье, или в других ситуациях, когда есть технические задержки в финансировании", — отметил член Совета НБУ Виталий Шапран.

Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз отмечает, что сейчас ипотечного рынка в Украине практически нет. "Так и должно быть во время войны. Были отдельные выдачи отдельных банков, в первую очередь, государственных. Но это — единичные случаи. Сейчас банки даже не знают, что делать с кредитами, которые было выдано раньше, потому что платежеспособность заемщиков резко ухудшилась, не все могут платить, а цены на квартиры упали, поэтому забрать залог также не вариант, его не продать быстро, или не продать вообще", — говорит Евгений Дубогрыз.

Сейчас правительство активно ищет способы возрождения ипотечного кредитования в Украине – для этого с октября должна стартовать государственная программа ипотечного кредитования, в рамках которой военнослужащим, медикам, переселенцам, педагогам и научным сотрудникам предложат купить жилье в кредит на 20 лет, а ставка составит 3% или 7% годовых.

Заместитель председателя правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин считает, что то, что правительство запускает в октябре новую ипотечную программу, — это, скорее, работа "на будущее". "Принятое решение вступит в силу только 1 октября. К тому времени нужно будет проделать много работы. Одну из самых сложных задач правительство поручило Министерству финансов — найти источники финансирования программы. Вряд ли до конца года речь пойдет о слишком больших суммах, но все же в режиме дефицита бюджета задача не выглядит простой", — объяснил Алексей Карчажкин. По его мнению, спрос на ипотеку может быть высоким, однако его могут существенно ограничить прописанные в госпрограмме некоторые важные условия.

"Кроме ставки и срока, программа содержит ряд других ограничений: от стоимости жилья, которое, разумеется, сейчас существенно возрастет в гривневом эквиваленте, до площади квартиры, возраста дома и т.д. Если будет политическая воля, теоретически программу можно сделать очень популярной и эффективной", — говорит Алексей Карчажкин.

Ранее Фокус сообщил, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности рекомендовал вынести на рассмотрение в зал законопроект №7441-1 об аннулировании кредитного долга физлиц, чье имущество пострадало из-за войны.

Согласно данным ВРУ, 9 июля законопроект был принят за основу, но после этого никаких процедурных новшеств относительно указанного документа не происходило.