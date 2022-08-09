Борг на мільярди. Скільки грошей позичили українці в банках для купівлі житла

Іпотечні кредити, поставлені на паузу під час війни, раніше видавали понад 20 банків України, а сума таких кредитів на початок липня 2022 року — 24,05 млрд грн.

Після вторгнення РФ в Україну іпотечний ринок уже майже пів року перебуває, за словами експертів, у комі. Адже більшість банків у країні припинили видачу кредитів на купівлю нерухомості. Про це йдеться в статті Фокусу "Квартира в борг. Які умови купівлі житла пропонують переселенцям, медикам і військовим".

За даними НБУ, на початок липня 2022 року портфель іпотечних кредитів у банках становив 24,05 млрд грн. За рік портфель іпотеки скоротився з 29,36 млрд грн на 5,31 млрд грн чи 18%.

"Я б оцінив іпотечний ринок як близький до нульової активності. Якщо такі кредити й видаються, то, напевно, мають технічний характер, наприклад, кредит на той час, коли сім'я продасть старе житло, або в інших ситуаціях, коли є технічні затримки у фінансуванні", — зауважив член Ради НБУ Віталій Шапран.

Асоційований експерт CASE Україна Євгеній Дубогриз зазначає, що зараз іпотечного ринку в Україні практично немає. "Так і має бути під час війни. Були окремі видачі окремих банків, насамперед державних. Але це — поодинокі випадки. Зараз банки навіть не знають, що робити з кредитами, які були видані раніше, тому що платоспроможність позичальників різко погіршилася, не всі можуть платити, а ціни на квартири впали, тому забрати заставу також не варіант, її не продати швидко або не продати взагалі”, — каже Євген Дубогриз.

Наразі уряд активно шукає способи відродження іпотечного кредитування в Україні — для цього з жовтня має стартувати державна програма іпотечного кредитування, в межах якої військовослужбовцям, медикам, переселенцям, педагогам і науковим співробітникам запропонують купити житло в кредит на 20 років, а ставка становитиме 3% або 7% річних.

Заступник голови правління "Юнекс Банку" Олексій Карчажкін вважає, що те, що уряд запускає в жовтні нову іпотечну програму, — це швидше робота "на майбутнє". "Ухвалене рішення набуде чинності лише 1 жовтня. На той час потрібно буде виконати багато роботи. Одне з найскладніших завдань уряд доручив Міністерству фінансів — знайти джерела фінансування програми. Навряд чи до кінця року йтиметься про надто великі суми, але все ж у режимі дефіциту бюджету завдання не просте", — пояснив Олексій Карчажкін. На його думку, попит на іпотеку може бути високим, проте його можуть суттєво обмежити прописані в держпрограмі деякі важливі умови.

"Крім ставки й терміни, програма містить низку інших обмежень: від вартості житла, яке, зрозуміло, зараз суттєво зросте в гривневому еквіваленті, до площі квартири, віку будинку тощо. Якщо буде політична воля, теоретично програму можна зробити дуже популярною та ефективною", — каже Олексій Карчажкін.

Раніше Фокус повідомив, що парламентський комітет із питань фінансів, податкової та митної діяльності рекомендував винести на розгляд у залу законопроєкт №7441-1 про анулювання кредитного боргу фізосіб, чиє майно постраждало через війну.

За даними ВРУ, 9 липня законопроєкт прийняли за основу, але після цього жодних процедурних новацій щодо зазначеного документа не відбувалося.